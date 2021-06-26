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Öğrenciler sınavda yakınları dışarıda ter döktü

Erzurum’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı heyecanı başladı

ERZURUM 26.06.2021, 11:18
Öğrenciler sınavda yakınları dışarıda ter döktü

Erzurum’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı heyecanı başladı

Erzurum’da binlerce öğrenci sosyal mesafe kuralları kapsamında sınav olacakları okullara alınırken yakınları okul bahçelerinde Kuran-ı Kerim okuyarak çocukları için dua etti.

Sınava dakikalar kala sınava girecekleri okullara gelen öğrenciler evrak kontrolleri yapılarak pandemi kuralları kapsamında salonlara alındı. 10.15’da başlayan sınavda öğrenciler içerde yakınları ise okul dışında ter döktü.

Öğrenci velileri, “Öğrencilerimiz zor bir sınava giriyor. Allah yardımcıları olsun. Allah herkesin gönlüne göre versin” dediler.
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