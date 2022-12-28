Öğrenciler milli kahramanlarıyla bütünleşti

İlköğretim çağındaki çocukların, Türk büyüklerini tanımaları, hayatları ve başarılarıyla topluma örnek olmuş gerçek milli kahramanlardan ilham almaları ve onları rol model olarak benimsemelerini sağlamak amacıyla hazırlanan, ‘Tarih Yazan Çocuklar Projesi’nin, Yakutiye ilçesindeki Tatbikat İlkokulu’nda yapılan tanıtım programı büyük beğeni topladı.

Okulun toplantı salonunda gerçekleştirilen programa, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Kıvanç ile bazı kurumların müdürleri ve veliler katıldı. İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programın açış konuşmasını yapan Okul Müdürü Yener Kütükçü, çocuklara tarih bilincinin aşılanmasını önemine değinerek, okulların, öğrencilerin ve velilerin projeye sahip çıkmalarının sevindirici olduğunu söyledi. Kütükçü, çocukların sahte ve sanal kahramanlar yerine kendi tarihinin gerçek kahramanlarını öğrenmesinin gelecek adına umut verici olduğunu kaydederek, projeyi hayata geçirenlere ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için destek veren kurumlara teşekkür etti.

Programda daha sonra 93 Harbi’nin kadın kahramanı Nene Hatun’u canlandıran öğrenciler sahne aldı. 3/C Sınıfı öğrencisi Dilvin Senir’in Nene Hatun’un hayatını anlattığı sinevizyon sunumunun ardından öğrenciler, ‘Nene Hatun Ecdadımdır’ şiirini okudular.

Öğrenciler programda ayrıca; Sultan Alparslan, Ertuğrul Gazi, Osman Gazi ve Atatürk gibi Türk büyükleri ile bilim, kültür, edebiyat ve sanat alanlarında tarihe adını yazdırmış Türk şahsiyetleri başarıyla canlandırdı.

Program sonunda bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, çocuklara tarih bilincini aşılayan, milli kahramanlarını tanımalarına vesile olan projeye emeği geçenlere, okul yöneticilerine, velilere ve öğrencilere teşekkür etti.