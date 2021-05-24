Öğrenci kulüplerine yönelik Çalıştay Atatürk Üniversitesi’nde düzenlendi

Atatürk Üniversitesi Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATA KARMER) tarafından, öğrenci kulüp danışmanlarının katılımlarıyla düzenlenen “Yeni Nesil Üniversite Vizyonu Çerçevesinde Öğrenci Kulüplerimiz Çalıştayı” Atatürk Üniversitesinde düzenlendi.

Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Doç. Dr. Neslihan Kulözü Uzunboy ve Atatürk Üniversite Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Sözbilir’in açılış konuşmalarıyla başlayan çalıştay, ATA KARMER Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Aslı Yılmaz, İnsan Kaynakları Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Salih Börteçine Avci, Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Öğrenci Kulübü Danışmanı Prof. Dr. Ahmet Nezih Kök ve Atatürk Üniversite Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atilla Keskin’in programa ilişkin yapmış oldukları konuşmalarla devam etti. Çalıştayın açılış konuşmaları ve davetli konuşmacılar bölümü Atatürk Üniversitesi resmi sosyal hesaplarında canlı olarak yayınladı.

Çalıştay kapsamında öğrenci kulüplerinin danışmanı olarak görev yapan öğretim üyelerinin katılımları ile odak grup tekniği ile bilgi üretimi gerçekleştirildi. Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi vizyonu çerçevesinde Öğrenci Kulüpleri başlığı çerçevesinde üretilen bilgi kategorize edildiğinde; öğrenci kulüplerine, öğrenci kulüp danışmanlığına ve öğrenci kulüplerinin Yeni Nesil Üniversite vizyonuna uyumlanması konularının ön plana çıktığı görüldü. Çalıştay süresince tartışılan ve bu ana başlıklar altında kategorize edilen konuların ise hazırlanmakta olan sonuç bildirgesinde detaylı olarak sunulacağı vurgusu yapıldı.

“ATA KARMER, öğrencilerimiz ile kurulan bağı güçlendiriyor”

Kariyer Merkezlerinin üniversiteler için oldukça önemli olduğunu belirten Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, “Yeni YÖK vizyonu çerçevesinde uygulamaya koyduğumuz çalışmalardan birisi olan ATA KARMER, üniversitemizin kurumsallığına ve öğrencilerle kurulan bağa katkı sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen çalıştayın hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.