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Öğrenci dekanlığı “kentle bütünleşen üniversite” etkinliklerine başladı

Atatürk Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı tarafından düzenlenen “Kentle Bütünleşen Üniversite” etkinliği çerçevesinde çeşitli liselerde eğitim gören öğrencilere yönelik fakülte tanıtım programı gerçekleştirildi.

ERZURUM 17.05.2022, 15:41
Öğrenci dekanlığı “kentle bütünleşen üniversite” etkinliklerine başladı

Atatürk Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı tarafından düzenlenen “Kentle Bütünleşen Üniversite” etkinliği çerçevesinde çeşitli liselerde eğitim gören öğrencilere yönelik fakülte tanıtım programı gerçekleştirildi.

Kültür Merkezi 15 Temmuz Milli İrade Salonunda gerçekleştirilen etkinliğe Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atilla Keskin, Öğrenci Dekanı Prof. Dr. Yaşar Totik ile yönetimi, ilgili fakültelerin temsilcileri, akademisyenler, öğretmenler ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Açılış konuşmasını gerçekleştirmek üzere kürsüye çıkan Dekan Prof. Dr. Yaşar Totik, öğrencilerin karşılaşacakları barınma, yemek, ulaşım ve sağlık gibi temel sorunların tespit edilmesine ve çözüme kavuşturulmasına katkı sağlamak, yapılacak olan kültür, sanat ve sportif faaliyetleri desteklemek ve kampüs hayatına uyumlarını kolaylaştırmak amacıyla Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi çerçevesinde Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı öncülüğünde kurulan ve bu doğrultuda faaliyetlerine başlayan Öğrenci Dekanlığının yapılacak bu toplantıyla özellikle kariyer planlaması yapan öğrencilerin Atatürk Üniversitesinin fiziki, akademik ve araştırma altyapısını yakından tanımalarına imkân sağlayacağını söyledi.

“Atatürk Üniversitesi, Başarı Hikâyeleri Yazmaya Devam Ediyor”

Atatürk Üniversitesinin kalite ve akreditasyon hedefleriyle ilgili olarak başarılı çalışmaların önemli bir kısmı tamamladığını, ulusal ve uluslararası arenadaki görünürlüğünün her geçen gün artmakta olduğunu ve verdiği kaliteli eğitimin tescil altına alındığını belirten Prof. Dr. Yaşar Totik, üniversitenin eğitim ve bilimin yanında öğrencilere cazip bir kampüs hayatı yaşatabilmek için tüm imkanlarını seferber ettiğini dile getirdi. Eğitimin yanında toplumsal sorunlara bilimsel çözümler üretebilen, halkın taleplerine duyarlı olmanın yanı sıra, bunlara yön veren ve evrensel bilimde ön sıralarda yer alan 65 yıllık bu eğitim merkezinin yeni başarı hikâyeleri yazmaya devam ettiğini vurgulayan Dekan Totik, “Bu toplantı vesilesiyle üniversitemizde öğrenim görmek isteyen öğrencilerimizin tercih aşamasında sizlerden alacağı bilgiler doğrultusunda üniversitemizi daha üst basamaklarda tercih edecekleri kanaatini taşıyor ve bu konuda siz kıymetli öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin desteklerini bekliyor, toplantımıza katılımınız ve destekleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Ülkemizin Sayılı Araştırma Üniversiteleri Arasında Yer Alıyoruz”

Bin yıla dayanan bir eğitim geleneğine sahip olan Atatürk Üniversitesinin bugün ülkemizin sayılı Araştırma Üniversiteleri arasında yer aldığına değinen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atilla Keskin ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Üniversitemiz, başta Erzurum olmak üzere, bölgemizin ve ülkemizin her alanda kalkınmasına öncülük etmektedir. 65 yıllık geçmişi, bilimsel çalışmaları, araştırmaları ve ülke yükseköğretimine sağladığı katkılar ile kadim bir eğitim merkezi olan Atatürk Üniversitesinin, Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesiyle başlatmış olduğu değişim sürecinin Araştırma Üniversitesi misyonuyla yeni bir boyut kazandığını, bu doğrultuda bilimsel ve akademik çalışmalarımızın artarak devam etmekte olduğunu sizlere ifade etmek isterim. Anadolu’nun zirvesinde 65 yıllık kültürel ve bilimsel geleneği, teknolojik altyapısı, bünyesinde barındırdığı fakülteler, araştırma merkezleri, enstitüler, meslek yüksekokulları ve alanında uzman binlerce akademisyeni ile ülkemizin bilim merkezi olan Atatürk Üniversitesinin, kaliteli eğitimi, nitelikli akademik insan kaynağı ve donanımlı uygulama birimleriyle ülke yükseköğretimine hizmet etmeye devam ettiğini belirterek siz değerli öğrencilerimizi de aramızda görmekten memnuniyet duyacağımızı belirtiyor, katılımlarınızdan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.”

Konuşmaların ardından Mühendislik Fakültesi ile ilgili Prof. Dr. Ahmet Ferhat Bingöl, Tıp Fakültesi adına Prof. Dr. Muhammet Hamidullah Uyanık, Fen Fakültesinden Prof. Dr. Ali Gürol, Diş Hekimliği Fakültesi adına Prof. Dr. Sera Derelioğlu, Eğitim Fakültesi tanıtımı için Doç. Dr. Selçuk Ilgaz ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi adına Dr. Öğr. Üyesi Duygu Fındık Çoşkuncay öğrencilerin fakülteler hakkında bilgi sahibi olmaları için sunumlarını gerçekleştirdi.

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