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Ödüllü Mektup Yarışması Aziziye’de tanıtıldı

Aziziye Belediyesi ile Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği’nin (TDED) işbirliğiyle organize edilen “Gençler İstiklali ve İstikbali Yazıyor” konulu ödüllü mektup yarışmasının tanıtım toplantısı yapıldı.

ERZURUM 15.03.2022, 12:45
Ödüllü Mektup Yarışması Aziziye’de tanıtıldı

Aziziye Belediyesi ile Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği’nin (TDED) işbirliğiyle organize edilen “Gençler İstiklali ve İstikbali Yazıyor” konulu ödüllü mektup yarışmasının tanıtım toplantısı yapıldı.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan’ın ev sahipliğini yaptığı tanıtım toplantısına Aziziye Kaymakamı Abdulkadir Çelik, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, Yakutiye, Palandöken ve Aziziye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri de katıldı. Yarışmanın paydası olan Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şubesi’nin Başkanı Murat Ertaş’ın da yönetim kurulu üyeleriyle birlikte hazır bulunduğu tanıtım toplantısında Cumhuriyet’in 100’üncü yılına vurgu yapıldı, ödüllü mektup yarışması hakkında detaylı bilgiler verildi.

Erzurum Demek; Cumhuriyet Demek

Aziziye Kaymakamı Abdulkadir Çelik’in Türkçe ve özellikle de dil kullanımının önemine değindiği tanıtım toplantısının açılışında Başkan Muhammed Cevdet Orhan da, Erzurum’un tarihsel süreçteki önemine değindi. Erzurum’un tarih köklerinin binlerce yıl öncesine uzandığının altını çizen Başkan Orhan, Ilıca vurgusunda bulunmayı da ihmal etmedi. Ilıca’nın, Ermeni mezaliminin en ağır biçimde yaşandığı kazaların başında geldiğini hatırlatan Orhan, Ilıca’nın aynı zamanda Erzurum’un milli şahlanışına giden yolu açtığını söyledi. Erzurum Kongresi ile devam eden tarihi akışın Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atılmasıyla sonuçlandığını kaydeden Orhan, “Bu yüzden Erzurum demek; Türkiye Cumhuriyeti demektir” ifadesini kullandı.

Cumhuriyet’in 100’üncü yılına armağan

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği ile ortaklaşa organize ettikleri ödüllü mektup yarışması ile hem gençlerin dil, tarih, kültür ve edebiyat bilincini geliştirmeyi ve hem de Cumhuriyet’in 100’üncü yılına kalıcı eserler bırakmayı amaçladıklarını anlatan Aziziye Belediye Başkanı Orhan, “Gençlerimizin kaleme alacağı her mektup, Cumhuriyet’in 100’üncü yılına kazandırılmış özel eserlere dönüşecek. Gençlerimiz, tarihle günümüz ve gelecek arasında bir köprü kuracak, milli tarih ve kültür birikimimize yeni eserler ve değerler kazandırmış olacak. Yarışma sürecinin sonunda ödül törenimizle de, Aziziye ilçemize bağlı Ilıca’mızda yeni bir geleneği başlatmış olacağız. Ilıca Şiir Akşamları programı organize ederek, dereceye giren eserlerin sahiplerine ödüllerini bu gecede takdim edeceğiz. Edebiyat dünyasında isim yapmış olan şairleri Aziziye’mizde konuk edecek ve böylece ilçemizin yanında Erzurum’umuzun tanıtımına da katkıda bulunmuş olacağız” diye konuştu.

Tanıtım toplantısında ödüllü mektup yarışması hakkındaki detayları ise, TDED Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş açıkladı. Yarışmanın 12 Mart tarihi itibariyle başladığını açıklayan Ertaş, “Ödüllü mektup yarışmamız lise öğrencileri, 23 yaşını aşmamış olmak kaydıyla lise mezunları, önlisans ve lisans öğrencilerimizi kapsıyor. Yarışmanın şartnamesi Aziziye Belediyemizin www.aziziye.bel.tr adresli internet sitesinde mevcut ve başvurular da yine bu kanal üzerinden gerçekleştirilecek. Yarışmaya başvurular 19 Mayıs’ta sone erecek, 28 Mayıs’ta dereceye giren eserler açıklanacak, İstanbul’un fetih yıl dönümü olan 29 Mayıs’ta ise, Ilıca Şiir Akşamları adıyla ödül törenimiz olacak” dedi.

Erzurum il genelini kapsayan yarışma kapsamında çok özel eserlerle karşılaşacaklarına emin olduklarını ifade eden TDED Şube Başkanı Murat Ertaş, “Dereceye giren eserlerle birlikte seçilen en iyi mektuplar bir kitap halinde olacak ve Cumhuriyet’in 100’üncü yılına tekabül eden önümüzdeki eğitim öğretim döneminde okullarımızda dağıtılacak. Böylece gençlerimizin kendi isimleriyle yayınlanmış eserleri olmuş olacak. Dereceye giren eser sahiplerinden birinciye 5, ikinciye 3, üçüncüye ise 2 bin liralık para ödülümüz olacak. Yanı sıra genç yazarlarımıza bir yıllık ücretsiz Dil ve Edebiyat Dergisi aboneliği armağan edeceğiz. Eser mektupların değerlendirmesini ise, yine Dil ve Edebiyat Dergimizin seçici kurulu yapacak” şeklinde konuştu.

Öte yandan İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz da, ödüllü mektup yarışması organizasyonunun kendisini çok heyecanlandırdığını ifade ederek, “Biz de bu yarışmaya her türlü desteği vermeye hazırız. Yarışmada dereceye girecek olan eserlerin sahiplerine bizim de sürpriz hediyelerimiz mutlaka olacak” bilgisini paylaştı.

Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Kıvanç da, “Yarışmanın okullarda duyurulması ve katılımın sağlanması noktasında ilçe milli eğitim müdürlükleri olarak bizler de elimizden geleni yapmaya hazırız. Şehrimizde gençleri kapsayan böylesine özel etkinliklerin gerçekleştiriliyor olmasından da ayrıca mutluyuz. Aziziye Belediyemize, TDED Erzurum Şubemize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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