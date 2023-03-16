Ocak ve Şubat ayı akademik teşvik ve ödül töreni düzenlendi

Hazırladıkları bilimsel çalışmalarla ulusal ve uluslararası bilim camiasında üniversite ismini duyuran akademisyenleri ödüllendiren Atatürk Üniversitesi, “Emeğe saygı gösterme ve başarıyı takdir etme: Gösterilen çabalara saygı gösterilir ve başarılar tanınır” ilkesi doğrultusunda düzenlediği Akademik Teşvik Törenleri yeni yılda da devam ediyor.

2023 yılında yaptıkları araştırma faaliyetleri kapsamında Ocak ve Şubat ayı için başvuruda bulunan öğretim üyelerine Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı tarafından ödülleri verildi.

15 Temmuz Milli İrade Salonunda düzenlenen törende akademisyenlerle bir araya gelen Rektör Çomaklı, yayın, patent, proje ve firmaları ile ön plana çıkan araştırma temelli yaptıkları çalışmalarından ve başarılarından dolayı akademisyenleri tebrik etti.

Ülkemizde yaşanan deprem felaketi dolayısıyla her ay düzenlenen Akademik Teşvik Töreninin ertelenerek Ocak-Şubat aylarını birlikte yapma kararı aldıklarını belirten Rektör Çomaklı, çalışan, üreten ve ülkenin kalkınmasına katkı sağlayan tüm personelin her açıdan desteklendiğini söyledi.

“Akademisyenlerimizin Başarılarını Ödüllendirmekten Mutluluk Duyuyoruz”

Yaşanan deprem felaketinde hayatı kaybeden vatandaşlara rahmet, yaralı olarak kurtulan depremzedelere de acil şifalar dileyerek konuşmasına başlayan Rektör Çomaklı, bu elim afetin yaralarını sarmak üzere tüm üniversite olarak seferber olduklarını belirterek bundan sonraki süreçte de gereken tüm desteği vermeye devam edeceklerini vurguladı.

Atatürk Üniversitesinin geleceğini ortak akılla tasarlamak, dönüşüm vizyonunu oluşturmak, stratejileri ve bunun için gerekli eylem planlarını belirlemek üzere çizilen bir rota olan Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesinin devam ettiğini belirten Rektör Çomaklı, Atatürk Üniversitesi mensubu tüm bilim insanlarının nitelikli çalışmalarını ve elde ettiği başarılarını ödüllendirmekten mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Üniversite mensubu akademisyenlerin ulusal ve uluslararası platformlarda aldıkları ödüllerin, Atatürk Üniversitesinin gücüne güç kattığını aktaran Rektör Çomaklı, saygın yayın kuruluşlarında yayımlanan makaleler, yayınlar, patentler, projeler ve firmaları neticesinde alınan ödüllerin ise aslında bir akademik birikimin sonunda alınan ödüller olduğuna değindi.

Rektör Çomaklı: “Mensuplarımızın kurumumuzu ileri taşımak için ortak amaç ve hedefler doğrultusunda fedakârlıkla hizmet etme arzusunda olduklarına inancım tamdır. Üniversitemiz için önemli bir dönüşüm sağlayan bu önemli çalışmaları yürüten tüm mensuplarımıza en içten şükranlarımı sunuyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

Akademik Teşvik Töreni, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.