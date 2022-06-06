Nihat Tüney`den saç ektirecek kişilere önemli uyarı; “Saç çizgisi çok önemli”

Saç ekim Uzmanı Nihat Tüney saç ekimi yaptırmak isteyenleri yeni belirlenecek olan saç çizgisi konusunda uyardı.

Erkeklerde daha yaygın olmasına rağmen, hem erkeklerde hem de kadınlarda saç çizgisinin gerilemesi ile karşı karşıya kalınabildiğini anlatan Nihat Tüney, “Ön saç çizgisinin açılması, erkek tipi kelliğin ilk belirtilerinden biridir ve çok sayıda faktöre bağlı olarak oluşabiliyor. Saçlar kadın ve erkekte yüzü üstte sınırlayarak çerçevelemektedir. Saç ekiminde asıl amaç saçın yüzde yaptığı çerçeveyi tekrar oluşturuyor. Saç bu anlamda yüzü üstte 3 kenarla sınırlamaktadır. Bunun üst orta çizgisini frontal saç çizgisi - FHL oluşturmaktadır. Kenarlarda ise temporal saç çizgileri yer almaktadır” dedi.

Tüney, Frontal ve temporal şaç çizgileri her iki köşede açılandığını ifade ederek, “Frontal, temporal saç çizgileri ve frontotemporal açılar saç ekiminde son derece önemlidir. Özellikle ön saç çizgisi saç ekimi ile yeniden oluşturulacak ise bunun doğal durması son derece önemlidir. Saç ekimlerinde oldukça önem taşıyan saç çizgisi tasarımı kişiden kişiye değişiklik gösterir. Kişilerin yüz şekli farklılıklarından dolayı standart bir ölçüm uygulanması söz konusu olamaz. Ön saç çizgisi tasarlanırken hesaba katılması gereken diğer değişkenler; anatomik kafa yapısı, kişinin yaşı ve greft miktarıdır.

Saç çizgisi ölçümüne iki kaş arasından başlanır. Ön saç çizgisi için ortalama alın genişliği 7 cm olarak kabul edilir. Ancak bu değer, kullanılabilecek greft sayısına ve kişinin yüz yapısına göre değişkenlik gösterebilir. Alın açıklığına, genişliğine, şakakların büyüklüklerine ve alın kırıklıklarının başladığı noktaya dikkat edilerek saç çizgisi naturel olarak belirlenmelidir.

Şakak bölgesi ele alındığında ise; doğallığı tamamlamak için bu bölgede hafif bir girinti oluşturulmalıdır. Çünkü saç dökülme sorunu olmayan ve ergenlik çağını aşmış her yetişkin erkeğin şakak kısmında bu şekilde bir girinti bulunmaktadır.

Kadınlarda alın daraltma yöntemi ile saç çizgisinin öne alınmasıyla alın bölgesinde daha estetik bir görüntü elde edilebilir. Bu operasyonla saç çizgisini ortalama olarak 1,1-5 cm öne alınır. Eğer hastanın alın bölgesinde daha yoğun bir açıklık varsa 2-3 cm’e yükseltilebilir” diye konuştu.

Nihat Tüney son olarak; “Göz hizasında ve ön tarafta yer alan saç çizgisinde, greftlerin ekim yönü ve açıları da en az saç çizgisinin tasarlanması kadar önemlidir. Bu bölgeye ekilen greftler dümdüz bir sıra halinde ekilemez. Naturel ve estetik bir görünüm yakalamak için saç telleri karışık ve doğal bir sistemde sıralanmalıdır. Ön saç çizgisinde girintileri ve çıkıntıları olan, asimetrik bir dağınıklık yakalanmalı, kişinin doğal saç çizgisine benzemelidir” diye ifade etti.