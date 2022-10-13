Nene Hatun ile gelen birincilik

Erzurum Berberler ve Kuaförler Güzellik Salonları Esnaf Sanatkarlar Odası “Kadın Dayanışması-Nene Hatun” koreografisiyle Antalya’da düzenlenen 4. Uluslararası Güzellik Festivalinden birincilikle döndü.

TBKG Federasyonun düzenlediği yurt içi ve yurt dışından katılımların sağlandığı 3-6 Ekim tarihlerinde 5 yıldızlı bir otelde gerçekleştirilen festivalde Erzurum Berberler ve Kuaförler Güzellik Salonları Esnaf Sanatkârlar Odası Başkanı Emre Torungil yönetiminde katılan Erzurum ekibi “Kadın dayanışması ve ecdadımız Nene Hatun “ başlıklı şovlarını Erzurum’a ait Ehram kumaşından yapılan kıyafetler ile sundukları koreografiyle diğer katılımcıları geride bırakarak şehre birincilik getirdiler.

EBKG Salonları Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Emre Torungil, “Bu festivalde önemli bir hayalimizi gerçekleştirdik. Erzurum’umuzun adını büyük özveriyle çalışarak hazırladığımız tarihimizde önemli bir yere sahip Dadaş kızlarının sembolü Nene Hatun şov ile uluslararası bir festivalde birincilik kürsüsüne çıkarmanın gururunu taşıyoruz. 9 kişilik festival ekibimizle yarışmaya katılırken Nene Hatun’u yine Erzurum’un yöresel değerlerinden olan Ehram kumaşımızdan yapılan kıyafetler ile bütünleştirerek sunmamız oldukça güzel bir ilgi çekti. Bu ekibimize destek veren Aziziye Belediye Başkanımız Cevdet Orhan’a, ESOB Başkanımız Rasim Fırat’a, Genel başkanımız Bayram Karakaş’a, koreografide kullandığımız kıyafetleri temin eden Aktif İş Kadınları Dostluk ve Dayanışma Derneğine ve Hülya Saltuklu’ya, her zaman yanımızda olan ve Başkan yardımcımız Sibel Adal’ın da üyesi olduğu Erzurum Girişimci Kadınlar Derneğine ve Zekiye Çomaklı’ya (ERKADIN) odamız ve ekibim adına şükranlarımızı sunuyorum” dedi.

Festival Katılımcılardan Şükran Şahin ekibi ikinci, Tarsus ekibi ise üçüncü oldu.