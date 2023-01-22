Nene Hatun Camii Külliyesi’ne ev hanımlarından anlamlı destek

Erzurum’un Yakutiye ilçesinde inşaatı devam eden Nene Hatun Camii Külliyesi’ne destek olmak isteyen ev hanımları, cami dernek yönetimi ile birlikte yardım ve tanıtım etkinliği düzenledi.

“Nene Hatun Camii Külliyesi” adıyla kurulan hayır çarşısının açılışına Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fevzi Polat, ESKİ Genel Müdürü Remzi Ertek, İl Müftü yardımcı Cahit Küçükyıldız, Yakutiye Müftüsü Selim Şahin ve Nene Hatun Camii Külliyesi Yaptırma, Yaşatma ve Koruma Derneği Üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, “Nene Hatun Camii Külliyesi’nin yararına farkındalık oluşturmak için ev hanımı kardeşlerimiz tarafından düzenlenen etkinliğe ilgi gösteren bütün hayırseverlere teşekkür ediyorum. 2023’ün sonuna doğru tamamlanması planlanan ve bittiğinde mimari farkındalığı ile sembol olacak külliyenin tanıtımı için bir fırsat oldu. Bütün vatandaşlarımızı buraya davet ediyoruz.” dedi.

ESKİ Genel Müdürü ve Nene Hatun Camii Külliyesi Yaptırma, Yaşatma ve Koruma Derneği Başkanı Remzi Ertek, “ Yakutiye İlçesi, Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi’nde 3800 metrekare arsa üzerinde yapımı devam eden külliyemizde; Kur’an kursu, 4-6 yaş grubu çocuklarımız için kreş - Kur’an kursu, çok amaçlı salon, kütüphane, aşevi, bayanlar etkinlik merkezi ve sağlık kabini gibi bir çok sosyal alan var. Ev hanımı kardeşlerimizin el emeği, göz nuru olarak satışa sundukları bu ürünlerden elde edilecek gelir külliyemizin inşaatı için harcanacak dolayısıyla bütün vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz.” dedi.

Havuzbaşı kent meydanında 20-22 Ocak tarihleri arasında açık olan etkinlikte kitap, hediyelik eşya, yiyecek ve takı gibi ürünler satışa sunuldu.