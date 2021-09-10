banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Twitter'ın yeni özelliği dünyada ilk defa Türkiye’de!
Twitter'ın yeni özelliği dünyada ilk defa Türkiye’de!
Eczacıbaşı Tıp Onur Ödülü Şahin ve Türeci’ye
Eczacıbaşı Tıp Onur Ödülü Şahin ve Türeci’ye
Antalya Kaş'ta korkutan orman yangını
Antalya Kaş'ta korkutan orman yangını
13'ü beklerken 14'ten haber geldi: İşte iPhone 14'ün olası tasarımı
13'ü beklerken 14'ten haber geldi: İşte iPhone 14'ün olası tasarımı

Narman yöresel ürünlerine markalaşma desteği

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2021 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında onaylanan “Narman Belediyesi Bitkisel-Hayvansal Gıda Üretim ve Paketleme Tesisi” projesinin destek sözleşmesi imzalandı.

ERZURUM 10.09.2021, 10:32
Narman yöresel ürünlerine markalaşma desteği

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2021 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında onaylanan “Narman Belediyesi Bitkisel-Hayvansal Gıda Üretim ve Paketleme Tesisi” projesinin destek sözleşmesi imzalandı.


KUDAKA hizmet binasında gerçekleşen imza törenine; KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, Narman Belediye Başkanı Burhanettin Eser ve Ajans personeli katıldı. Uygulanacak proje kapsamında hayvansal, bitkisel, yöresel gıdaların üretimi, paketlenmesi ve ambalajlanması sağlanarak katma değer oluşturulması amaçlanıyor. 15 kadının istihdam edileceği projenin bundan sonraki benzer projelere örnek olarak ilçe genelinde kadın istihdamının artırılması, tarımsal üretim yapan kadınların bir araya gelerek kooperatif kurmalarının teşvik edilmesi ve tarımsal iş kollarının geliştirilmesine de katkı sunması bekleniyor. Narman Açık Ceza İnfaz Kurumu ile işbirliği yapılarak kurum nezdinde bulunan kesimhane ve besihane bünyesinde işlenen et ve et ürünlerinin satışı sayesinde cezaevinde bulunan mahkûmların iş gücüne katkı sağlaması ve sosyal bir yaşamda etkin rol alması da projenin amaçları arasında yer alıyor. Narman’ın turizm potansiyeli değerlendirilerek bölgeyi ziyaret eden turistlere yöresel ürünlerin tanıtımının yapılıp hem yerel ve kültürel bilincin artırılması hem de turizm için çekici unsurların sayısının arttırılması hedefleniyor.


İlçe’de üretilen hayvansal ve bitkisel gıdaların pazarlama sorununun aşılması amacıyla Narman markasının ön plana çıkarılarak ürün kalitesinin vurgulandığı tanıtım çalışmalarının yapılması planlanmakta olup ayrıca proje kapsamında sağlanacak destekler sayesinde ilçede arıcılığa yönelik markalaşma, tanıtım ve sertifikalı paketli ürün üretimine yönelik çalışmalar hız kazanacak.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 9
3. Beşiktaş 3 7
4. Galatasaray 3 7
5. Konyaspor 3 7
6. Altay 3 6
7. Malatyaspor 3 6
8. Kasımpaşa 3 5
9. Hatayspor 3 4
10. Karagümrük 3 4
11. Antalyaspor 3 4
12. Kayserispor 3 4
13. Alanyaspor 3 3
14. Göztepe 3 2
15. Adana Demirspor 3 2
16. Sivasspor 3 1
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 3 1
19. Başakşehir 3 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Eyüpspor 3 9
3. Manisa FK 3 9
4. Tuzlaspor 3 7
5. Bandırmaspor 3 6
6. Erzurumspor 3 6
7. Ankaragücü 3 5
8. Ankara Keçiörengücü 3 4
9. Kocaelispor 3 4
10. Samsunspor 2 3
11. İstanbulspor 3 3
12. Balıkesirspor 2 3
13. Menemenspor 3 3
14. Adanaspor 3 2
15. Bursaspor 3 1
16. Altınordu 3 1
17. Gençlerbirliği 3 1
18. Boluspor 2 0
19. Denizlispor 3 0
Takımlar O P
1. Tottenham 3 9
2. West Ham 3 7
3. M. United 3 7
4. Chelsea 3 7
5. Liverpool 3 7
6. Everton 3 7
7. Man City 3 6
8. Brighton 3 6
9. Leicester City 3 6
10. Brentford 3 5
11. Aston Villa 3 4
12. Watford 3 3
13. Southampton 3 2
14. Crystal Palace 3 2
15. Leeds United 3 2
16. Burnley 3 1
17. Newcastle 3 1
18. Wolverhampton 3 0
19. Norwich City 3 0
20. Arsenal 3 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 3 7
2. Sevilla 3 7
3. Valencia 3 7
4. Barcelona 3 7
5. Atletico Madrid 3 7
6. Mallorca 3 7
7. Real Sociedad 3 6
8. Osasuna 3 5
9. Athletic Bilbao 3 5
10. Rayo Vallecano 3 3
11. Villarreal 3 3
12. Cádiz 3 2
13. Levante 3 2
14. Real Betis 3 2
15. Elche 3 2
16. Espanyol 3 2
17. Granada 3 2
18. Celta de Vigo 3 1
19. Getafe 3 0
20. Deportivo Alaves 3 0