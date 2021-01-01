Naim Karataş’tan yeni yılda Mekke’nin fethi vurgusu

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş yayımladığı yeni yıl mesajında Mekke’nin fethine dikkat çekerek günümüzde Müslüman topraklarda yaşanan olumsuzlukların son bulması için dua edilmesine işaret etti.

MHP İl Başkanı Karataş 2021 yılının tüm insanlığa ve ülkemize hayırlar getirmesi temennisinde bulunarak Mekke’nin fethinin önemine işaret etti.

Tarihsel olarak bu olayın hatırlanması gerektiğine işaret eden Karataş, “İslam peygamberi Hz. Muhammed, Hicret’in 8. yılı, Ramazan ayının 10. günü, 10 bin kişilik bir ordu ile Medine’den çıktı (1 Ocak 630). 20 Ramazan’da (11 Ocak 630) Hz. Muhammed ordusunu 4 kola ayırdı ve ordusuna şu emri verdi: "Size karşı konulmadıkça, size saldırılmadıkça, hiç kimseyle çarpışmaya girmeyeceksiniz, hiç kimseyi öldürmeyeceksiniz." İşte bizle bu tarihsel olayın dönümü içerisinde ve bilincinde olmamız gerekiyor.

İslamiyet’in ilk savaşlarından bir tanesi olan Mekke’nin fethi, Müslümanların kesin zaferi ile sonuçlanmıştır. Mekke’nin şirkten, putperestlikten ve bütün diğer hurafelerden arınmasını sağlayan Mekke’nin fethi bu anlamda bugün bizlere ışık olmaya devam ediyor.

Yeni yıl bütün insanlığa ve ülkemize barış, kardeşlik ve huzur getirsin. Yeni yılda birlik ve beraberliğimizin daha da çok artmasını, dünyadaki hepimizi yaralayan insanlık dışı manzaraların son bulmasını, İslam dünyası üzerindeki kara bulutların dağılıp barış ve huzura kavuşmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.