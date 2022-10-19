Naim Karataş’tan Muhtarlar Günü Mesajı

19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle tebrik mesajı yayımlayan MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş demokrasi aygıtlarının güçlü şekilde ayakta durmasının önemine dikkat çekti.

Başkan Karataş "Demokrasinin yapı taşlarından olan seçme ve seçilme hakkının zenginliği olan muhtarlık müessesesinin en temelden destekleniyor olması da yine ülkemizin demokrasi zenginliği olarak görünebilir. Bu hususta muhtarlık vazifesinin ülkemizin hassaslarından olduğu gerçeğini vurgulamak gerekiyor. Bütün bu zenginliklerimize sahip çıkmaya da devam edeceğiz" ifadelerine yer veren MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş;

‘’Devletimiz ve Milletimiz arasında gönül köprüleri kuran, demokrasimizin temel yapı taşı olan kıymetli muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü tebrik ediyorum. Tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Gününü kutluyor, kendilerine sağlık, mutluluk ve görevlerinde başarılar diliyorum" dileklerinde bulundu.