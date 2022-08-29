Naim Karataş’tan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında Türk Milletinin 30 Ağustos Zaferiyle tüm dünyaya onurlu ve saygın yaşama kararlılığını gösterdiğine değindi.

Karataş, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. Yılını kutlamanın haklı gurur ve sevincini yaşadıklarını belirterek: “Milletimiz her türlü yokluğa, imkânsızlığa ve zorluğa rağmen özgürlük mücadelesinden vazgeçmemiş, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde, vatanına ve bayrağına canı pahasına sahip çıkmıştır. Yüce Türk milleti şanlı tarihinden aldığı kahramanlığı ve vatanseverliğiyle varlığına son vermek isteyenlere karşı 7’sinden 70’ine kadar çocuğu, genci, yaşlısı, kadını ile dik durmuş ve hiçbir engelin bağımsızlık yolunda kendini engelleyemeyeceğini göstermiştir” ifadelerine yer verdi.

Karataş mesajında “30 Ağustos Zaferi, savaş meydanlarında kazanılan askeri zaferin ötesinde, tarihi şanlı zaferlerle dolu aziz milletimizin bağımsızlığından asla taviz vermeyeceğini gösteren ve mücadele etmelerini sağlayan bir zafer olmuştur. Her aşaması eşsiz vatanseverlik ve kahramanlık destanlarıyla dolu olan milli mücadele sonucunda kazandığımız bağımsızlığı, milletimiz milli birlik ve beraberlik anlayışıyla her zaman koruyacaktır. Bize düşende bu şanlı ecdadın torunları olarak şer odaklarına karşı bu aziz vatanı tarihimizden ve ecdadımızdan aldığımız ilhamla sonuna kadar korumaktır. İçerden veya dışardan hangi şer odakları olursa olsun bu topraklar için bir hesabın peşinde olanlara tarih boyunca olduğu gibi bundan sonra da asla fırsat verilmeyecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu zaferi bize armağan eden İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve veren tüm aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.” diye belirtti.