Mustafa Kemal Atatürk, Atatürk Üniversitesi’nde anıldı

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 83. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen çeşitli etkinlik ve programlarla Atatürk Üniversitesinde anıldı.

10 Kasım Atatürk’ü Anma Programı, Havuzbaşında bulunan Atatürk Anıtına çelenklerin sunumuyla başladı. Saatler 9’u 5 geçeyi gösterdiğinde sirenler eşliğinde iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla bayraklar yarıya indirildi. Devlet erkânının hazır bulunduğu törende, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı da yer aldı.

Atatürk Gençlik ve Bilim Anıtına Çelenk Bırakıldı

Aynı anda Atatürk Üniversitesinde de anma programı düzenlendi. Atatürk Gençlik ve Bilim Anıtında gerçekleşen törene rektör yardımcıları, fakülte dekanları, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selahattin Çelebi’nin anıta çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona erdi.

Gerçekleşen törenlerin ardından Erzurum Valiliği tarafından Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi 15 Temmuz Milli İrade Salonunda düzenlenen 10 Kasım Atatürk’ü Anma Programına Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın yanı sıra Erzurum Valisi Okay Memiş, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, Jandarma Bölge Komutanı Tuğg. Mehmet Çimen, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ile kurum amirleri, şehit yakınları, gaziler STK temsilcileri, veliler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi öğretmenlerinden Muhammet Totik’in günün anlam ve önemine yönelik yaptığı duygu yüklü konuşmayla başlayan, yine aynı lisede eğitim gören öğrencilerin Mustafa Kemal Atatürk temalı şiirleri okuması ve TSK adına Yüzbaşı Salih Ildırı’nın yaptığı konuşmayla devam eden program, öğrencilerin Atatürk Oratoryosu sunumuyla sona erdi.

Rektör Çomaklı: “İnandığı Yolda Emin Adımlarla Yürüyen Evlatlar Yetiştirmek Hepimizin Görevidir”

10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü Anma Programına ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını belirten Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı: “Atatürk bu vatan için yaptıkları ile her zaman bir rol model olmuştur. O, tarihin tozlu sayfalarına hapsedilmeye çalışılan bir toplumu ayağa kaldırmış ve zafere olan inancını milletine aşılamıştır. İnsanları hayata bağlayan şey inançlarıdır. İnandığımız ölçüde var oluruz ve inançlarımızı gerçekleştirme çabamız bizi biz yapar. Dolayısıyla, geleceği şekillendirmek ve inandığı yolda emin adımlarla yürüyen evlatlar yetiştirmek de hepimizin emeğiyle ve gayretiyle olacaktır. Bu vesileyle Mustafa Kemal Atatürk’ün şahsında, bu vatan uğruna canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi sevgi, saygı ve minnetle anıyorum” şeklinde konuştu.

Tören, Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinin protokol heyetiyle hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından son buldu.