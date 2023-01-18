MÜSİAD Erzurum’da Kavaz dönemi

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Erzurum Şubesi 14. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi. Şube hizmet binası toplantı salonunda yapılan genel kurulda Abdulkerim Kavaz, Erzurum Şube başkanlığına seçildi.

MÜSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Teşkilatlanma Başkanı Abdulsamet Temel, Teşkilat Bölge Sorumlusu Yaşar Kaymakçıoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Halil Köklü’nün de katıldığı genel kurula diğer üyelerde katıldı. Erzurum Şubesi toplantı salonunda yapılan genel kurulun açılış konuşmasını yapan Fuat Demir, küresel ölçekte toplam 165 şube ve irtibat noktasına ulaşan MÜSİAD’ın 13 binin üzerindeki üyesi ve 60 bine yakın firmasıyla hem Türkiye ekonomisine katma değer sağladığını, hem de yurt içi ve yurt dışında farklı iş birliklerinin geliştirilmesine liderlik ettiğini söyledi.

MÜSİAD’ın aynı zamanda mazlum, mağdur ve muhacirlerin imdadına koşan müşfik bir insani diplomasi kuruluşu olduğunu söyleyen Demir, “Genel kurullar tazelenme ve yenilenme dönemleridir. MÜSİAD olarak gece gündüz koşarak, her kademede sürekli yenilenerek, zaman zaman nöbet değişimi yaparak ve sağlıklı bir şekilde büyüyerek dinamizmimizi ve heyecanımızı koruyoruz. Şube Genel Kurullarımızın verimli geçmesi bu güçlü yapımızı sürdürülebilir kılmak için çok önemli. Bu itibarla Erzurum şubemizin genel kurulunun başarılı geçmesini ve sonuçlarının hayırlı olmasını temenni ediyorum. Geçen dönem görev alan kıymetli yönetim kurulu üyelerimizi tebrik ediyorum. Yeni seçilecek ve görev alacak başkan arkadaşlarımıza gönülden başarılar diliyorum” dedi.

Daha sonra ise başkanlık divanı seçimi ve yetkilendirilmesi yapıldı. Divan Başkanlığına Teşkilat Bölge Sorumlusu Yaşar Kaymakçıoğlu. Başkan yardımcılığına MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Halil Köklü, Divan Katipliği’ne ise A.Yasin Acar seçildiler.

Başkanlık divanının seçilmesinin ardından MÜSİAD Teşkilatlanma Başkanı Abdulsamet Temel kısa bir konuşma yaptı. Temel, MÜSİAD üyelerinin, G-20 ülkeleri ile ticareti geliştirmesi gerektiğine dikkat çekerek, özellikle dünya ticaretinin döndüğü ABD başta olmak üzere Avrupa ve Orta Asya pazarına dikkatlerin verilmesini istedi.

Kavaz: Beyin ve sermaye göçünü engellemeliyiz

2021-2022 yılı faaliyet raporu ile aynı dönem gelir ve gider tablosu ile denetleme kurulu raporunun okunup oylanmasının ardından Fuat Demir ve yönetimi ibra edildi. 2023-2024 yılı faaliyet programı ile tahmini bütçenin okunup oylanmasının ardından da yeni yönetim kurulu seçimlerine geçildi. Yapılan oylama sonucu Abdulkerim Kavaz, MÜSİAD Erzurum Şubesi başkanlığına seçildi.

Kavaz, üyelere yönelik yaptığı teşekkür konuşmasında; “Rabbim hepinizin gönlüne göre versin. Az önce Fuat Demir bey ve Abdüsselam Temel bey değindiler. MÜSİAD deyince burası sadece iş adamlarının toplandığı bir mecra değil. Sadece üç beş yatırım yapmak değil aynı zamanda hem Türkiye’de hem dünyada gerçekten çok güzel sosyal sorumluluk projelerine imza attığını görüyoruz. Biz de o projeleri Erzurum olarak nerede yapabiliriz onları inşallah çalışacağız. Özellikle bölgemizde ve şehrimizdeki problemlere bir bakış açısı getirerek diğer STK’larla ortaklaşa bir şekilde nasıl çözüm buluruz onu görüşüp konuşup masaya yatıracağız. Bugün şehrimizin, hepiniz biliyorsunuz en büyük sorunu göç. Ciddi bir göç veriyoruz. Her taraf göç alıyor, biz göç veriyoruz. Bu hepimizin en büyük sıkıntısı. Burada göçü durduracak hangi projeleri yapabiliriz bunun üzerine çalışacağız. Göç edip gidenleri geri getirecek hangi projeleri yapabiliriz. İnşallah onlarla ilgili yoğun bir çalışma gerçekleştireceğiz. İnşallah bu bayram yarışında devraldığımız bayrağı daha ileri görünme gayretinde olacağız. Bunun içinde hep el birliği ve istişare yapacağız. Allah utandırmasın, yar ve yardımcımız olsun. Sizlerden de Allah razı olsun, bizlere bu görevi layık gördünüz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Yapılan genel kurulda yeni yönetim ve denetim kurulu şu isimlerden oluştu: Abdulkerim Kavaz, Abdurrahman Şakiroğlu, Halil Limon, Metin Barlak, Hamza Çatalkaya, Necip Aydın, Alaslan Mutlutan Dumlu, Fatih Sultan Çiçek, A.Yasin Acar, Abdurrahim Karaca, Hüseyin Bekmez, Sıddık Takar, Barışcan Koç, Medeni Eker, Mustafa Akarsu, Vahdettin Şimşek, Abdullah Karadağ, A. Cüneyt Güvenli, İlhami Demir, Mustafa Taner Ögel, İbrahim Mutlu, Sedat Ötleş, Mustafa Tavlaşoğlu, Halil Ergün, Uğur Altunyaknak ve Musa Akçay.