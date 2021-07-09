Musaoğlu yeniden başkanlığa seçildi

Oltu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kooperatifi Başkanlığına Sancar Musaoğlu yeniden seçildi.

Oltu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kooperatifi genel kurulu Oltu Masal Park Düğün salonunda yapıldı. Seçime Sancar Musaoğlu ve Yavuz Türkoğlu başkan adayı olarak katılırken seçimi mevcut Başkan Sancar Musaoğlu açık ara oy farkıyla kazandı.

Seçim sonrası iki aday birbirlerini tebrik ettiler.

Güven tazeleyen Başkan Sancar Musaoğlu, “Bana güvenen ve oy veren ve vermeyen bütün esnaf arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Görevim süresince esnaf arkadaşlarıma layık olmak için gece gündüz çalışacağım. Her zaman esnafın yanlarında ve de destekçisi olacağım” dedi.