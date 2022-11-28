Murat Ertaş “Çırpınırdı Karadeniz”in şairi Şehit Ahmed Cevad’ı anlattı

Ahmed Cevad’ın (1892-1937) doğumunun 130. Yıl dönümü münasebetiyle, Azerbaycan Kültür Bakanlığı ile Gence Devlet Tarih ve Medeniyet Koruğu’nun ortaklaşa düzenlediği “Ahmed Cevad ve Eserleri” konulu uluslar arası sempozyuma çevrimiçi katılan Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş “Ahmet Cevad’ın Şiirlerinde Türkiye” başlıklı bir konuşma yaptı.

Murat Ertaş yaptığı konuşmada Türk Yurdu’nun milli marşı mahiyetine gelmiş “Çırpınırdı Karadeniz” şiirinin şehit şairi Ahmed Cevad’ın ömrünü Türklüğün istiklâline feda etmiş biri olarak canını vatana, bayrağa cömertçe veren biri olduğuna dikkat çekerek onun soy ismiyle müsemma olduğunu ifade etti.

Ahmed Cevad’ın daha yirmi yaşındayken Balkan Savaşı’na Kafkas gönüllü kıtasıyla katıldığını, 1916’da Rusya’nın Erzurum ve Kars’ı işgal ettiği günlerde de mensubu bulunduğu Bakü İslam Hayriyye Cemiyeti’yle “Kardeş Kömeği” kampanyası gereği işgal altındaki Türklere yardıma koştuğunu, Bakü ile Anadolu arasında mekik dokuduğunu ve Nuri Paşa komutasındaki Kafkas İslâm ordusuyla 1918’de Bakü’nün İngiliz işgalinden kurtulması için mücadele veren bir serdengeçti olduğunu söyleyen Murat Ertaş onun şiirlerinin Anadolu’yla, işgal edilen İstanbul ile ve bütün Türk yüreğiyle kuşandığını ifade etti. Ahmed Cevad’ın şiirlerinden örneklerle konusu anlatan Murat Ertaş Türk bayrağına bakıp çırpınanın Kardeniz’den öte Türkün yüreği olduğunu, Ahmed Cevad için İstanbul’un ve Türkiye’nin Turan idealinin merkezi olduğunu söyledi.

Sempozyumda Türkiye’nin Gence Başkonsolosu Dr. Zeki Öztürk, AÜ Öğretim Üyesi Prof.Dr. Nimet Yıldırım, Azerbaycan’dan Doçent Zehra Allahverdiyeva, Ruziya Quliyeva da birer konuşma yaptı. Programı Nizami Gencevi Kompleksi’nin müdürü Gülnare İsmayılova yönetti.