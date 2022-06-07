Muhtarlardan Başkan Sekmen’e yatırım teşekkürü

Erzurum’un muhtarları ilçelerine yapılan yatırımlardan ötürü Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’e övgüler yağdırıyor.

Horasan’daki İstişare Buluşmaları’nda söz alan Yarboğaz Mahalle Muhtarı Kazım Boztaş, “Efsane Başkanımızdan biz razıyız Cenab-ı Allah da razı olsun. Erzurum’a böyle bir Başkan daha gelmedi. Su, alt ve üstyapı, fosseptik, hasat toplama, taziye ve imam evi derken daha sayamadığımız birçok hizmeti bize yaşattı” dedi. İlçe merkezlerindeki prestij cadde uygulamalarından duyduğu memnuniyeti ifade eden Kızlarkale Mahalle Muhtarı Murat Aydemir de, “İlçe merkezimizdeki prestij cadde Horasan’ımızın da adeta havasını değiştirdi. Köy ve mahallelerimizin hamd olsun sıkıntıları kalmadı. Mehmet Sekmen Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Başkanımızla birlikte sorunlarımız da tamamen çözüldü. Erenler diyarının mahalleleri de adeta yatırımlarla cıvıl cıvıl oldu” diye konuştu.

İstişare buluşmalarının önemi

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ilçelere adeta çıkarma yapıyor. Hafta içi ve hafta sonu vaktinin büyük çoğunluğunu ilçelere ayıran Başkan Sekmen, Şenkaya ve Horasan’da muhtarlarla buluştu.

Şenkaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir, AK Parti Şenkaya İlçe Başkanı Ahmet Ayyıldız, Horasan Belediye Başkanı Abdülkadir Aydın ve AK Parti Horasan İlçe Başkanı Recep Karataş’ın katıldığı İstişare Buluşmalarının önemine dikkati çeken Başkan Sekmen, “İlçe gezilerimizde muhtarlarımızın katılımıyla sağladığımız birlikteliğimizde, talepleri değerlendirip istişarelerde bulunuyoruz. Hemşehrilerimizin bizden isteklerini tek tek dinleyip not ediyoruz. Karşılıklı mülahazalarımızı ifade ettiğimiz bu özel buluşmalarımız çok verimli geçiyor. Muhtarlarımızın öngörüleriyle mahallelerimiz ve ilçelerimiz için yol haritası oluşturuyoruz” kaydını düştü.