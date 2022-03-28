Muhtarlar ile istişare yapıldı

Aşkale Kaymakamlığı ilçe genelindeki tüm muhtarlar ile istişare toplantısı düzenledi.

Aşkale Halk Eğitim Merkezi Konferans salonunda düzenlenen programa, İlçe Kaymakamı Murat Karaloğlu Belediye Başkanı Dr Ahmet Yaptırmış Cumhuriyet Başsavcısı Kadir Turan, kurum amirleri ve muhtarlar katılım sağladı.

Gerçekleşen toplantıda köylerin ihtiyaç ve sorunlarının tespiti yapılarak 2022 yılı ilçe genelinde ve köylerdeki eksikliklerin belirlenmesi konuları görüşüldü.

Kaymakam Karaloğlu, ilçe ve ilçeye bağlı köyleri sürekli ziyaret ettiğini ifade ederek bu köylerdeki eksikleri yerinde tespit etme fırsatını bulduğunu; tespit edilen eksiklikleri tamamlama noktasında devlet olarak üzerlerine düşeni yapıp vatandaşlara kaliteli hizmet ulaştırmaya çalıştıklarını ve hizmete devam edeceklerini ifade etti. Kaymakam Murat Karaloğlu ayrıca ihtiyaç sahibi insanların, ilgili kurumlara yönlendirilmesini ve bu konuda en baştaki yardımcı faktörün muhtarların olduğunu belirtti.

Toplantıda Muhtarlar ise sorumluluğundaki mahalle ve köylerdeki sorunları anlattılar.