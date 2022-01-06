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Mühendislik fakültesinin başarılı eğitimi tescillendi

Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine, Kimya ve İnşaat Mühendisliği programları, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) ve Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) logolarını diplomalarında kullanmaya hak kazandı.

ERZURUM 06.01.2022, 16:03
Mühendislik fakültesinin başarılı eğitimi tescillendi

Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine, Kimya ve İnşaat Mühendisliği programları, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) ve Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) logolarını diplomalarında kullanmaya hak kazandı.

Türk yükseköğretim tarihinde ilk kez Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Kurulu tarafından 39 üniversitesindeki 129 lisans programının yeterlilikleri, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) veri tabanına yerleştirildi. Böylelikle 129 lisans programı, diplomalarında Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) ve Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) logolarını kullanma hakkını elde etti.

Bu programlardan mezun olan öğrencilerin diplomalarının yurt dışında daha hızlı tanınacağını ve istihdam edilme imkânlarının artacağını belirten Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Sadeler, kazanılan bu haklarla birlikte yatay ve dikey öğrenci hareketliliğinde de kolaylık sağlanacağını ifade etti.

Belirlenen yükseköğretim programlarının öğrenme kazanımlarının kalite güvencesi altına alındığını ve bunun da YÖKAK tarafından onaylanarak Yükseköğretim Kuruluna sunulduğunu dile getiren Sadeler, Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında sürdürdükleri çalışmaların olumlu olarak neticelenmesinden dolayı oldukça mutlu olduklarını ifade ederek kazanılan unvanların Mühendislik Fakültesinde uluslararası standartlarda eğitim verildiğinin en önemli nişanesi olduğun söyledi.

Rektör Çomaklı: “Üniversitemizin Uluslararasılaşma Misyonuna Hız Katacak”

Atatürk Üniversitesinin birçok bölümünün ve fakültesinin akredite edildiğini, en nihayetinde YÖKAK tarafından verilen eğitimin tamamının kalitesinin tescillendiğini ve bunun ardından Araştırma Üniversitesi seçilerek dünya ile rekabet eder konuma geldiklerini aktaran Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, ülke yükseköğretimine uzun yıllar başarılı bir şekilde hizmet eden Mühendislik Fakültesinin böylesine önemli bir etiketi kazanmış olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek üniversitelerin uluslararasılaşmasına hız kazandıracak bu uygulamanın hayırlı olmasını diledi ve üniversitelerin tüm programların bu yeterliliğe sahip olmasının oldukça önemli olduğunu kaydetti.

TYÇ ile AYÇ Logolu Diplomalar Ne Tür İmtiyazlar sağlıyor?

Avrupa Birliği’nde (AB) mesleki yeterliliklerin tanınmasına ilişkin direktif gereği, profesyonellerin sınır ötesi hareketini mümkün kılarak yurt dışında mesleklerini icra etmelerini ya da istihdam olmalarını sağlayacak. Ayrıca Lizbon antlaşması gereği akademik yeterliliklerin Avrupa’da ve Avrupa dışında tanınmasına olanak sağlayacak bu unvanlar ile Türkiye’deki 129 diploma programı mezunları, yükseköğretim ve üst ortaöğretim ile staj yeterliliklerinin ve yurt dışında geçirilen öğrenim dönemlerinin kazanımlarının karşılıklı olarak otomatik tanınmasını sağlayacak.

Avrupa Yeterlilikler Çerçevesine Hangi Ülkeler Dâhil?

Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) ise, her tür yeterlilik için farklı ulusal yeterlilik çerçeveleri arasında bir tür çeviri aracı işlevi gören, sekiz seviyeli ve öğrenme kazanımlarına dayalı bir çerçeve olarak tanımlanıyor. Bu çerçeve, kişilerin diploma ve sertifikalarının şeffaflığını, karşılaştırılabilirliğini ve taşınabilirliğini arttırmaya yardımcı oluyor ve farklı ülke ve kurumların yeterliliklerinin karşılaştırılabilmesini sağlıyor.

AB üye devletlerinin yanı sıra, İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç (Avrupa Ekonomik Alanı ülkeleri), Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Türkiye (aday ülkeler), Bosna Hersek, Kosova (potansiyel adaylar) ve İsviçre olmak üzere 11 ülke AYÇ’nin uygulanmasına yönelik olarak çalışıyor.

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