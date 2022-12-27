Mühendisler ek göstergelerinin artırılmasını istiyor

Hükümetin başta 3600 ek gösterge olmak üzere bir çok meslek grubunun gelir kalemlerinde düzenlemeye gitmesi mühendisleri de beklenti içerisine soktu.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO) Erzurum Bölge Başkanı Harita Yüksek Mühendisi Bülent Yıldırım, “Bir ülkede mühendise ne kadar değer veriliyor ve değer görüyorsa, o kadar üretime ve teknolojiye önem veriliyor demektir.” dedi.

Haklarda iyileştirme yapılmalı

Birçok meslek grubunda maaş iyileştirmesi yapılırken, mühendislerin sesi soluğu çıkmıyor diye onları göz ardı etmenin doğru bir yaklaşım olmadığını ifade eden Yıldırım, “Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının tüm hizmetlerin planlanması, projelendirilmesi, uygulanması ve denetlenmesi sürecinde büyük görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. Ülkenin kalkınması ve gelişmesi için oldukça önemli sorumlulukları göğüsleyen teknik hizmetler sınıfına dahil mühendis, mimar ve şehir plancılarının çalışırken ve emekli olduklarında, haklarında iyileştirme yapılması bir zorunluluktur.” dedi.

Mühendis sahipsiz, dertli ve küskün

Hükümetin bir çok derin soruna el attığını ve cesaretle bu sorunların üzerine gittiğini ifade eden Başkan Yıldırım, “Ancak ne yazık ki, mühendis sahipsiz, mühendis dertli ve mühendis küskün. Çünkü mühendisler unutuldu. Hükümet kamuda çalışan mühendislerin çalışma koşulları, görevde yükselmeleri, atamaları ve maaşlarına iyileştirmelerde bulunmalıdır. Ayrıca, yeni mezun mühendislerin kamu kurumlarındaki atama kontenjanları da artırılmalıdır.” diye konuştu.

Son yıllarda kamuda çeşitli statülerde çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının ekonomik ve sosyal hakları açısından satın alma güçlerinde büyük kayıp hissettiğine vurgu yapan Yıldırım, kamudaki teknik personelin çalışırken aldıkları ücretlerin erimesinin yanı sıra emeklilikleri ile ilgili hakları da diğer kamu görevlilerine göre düşük kaldığını kaydetti.

Ek göstergede en az 4800 beklentisi

Mühendislere aldıkları büyük sorumluluğun karşılığı olarak sorumluluk adı altında verilecek yeni bir ödeme kaleminin oluşturulması gerektiğinin altını çizen Başkan Bülent Yıldırım, şunları kaydetti:

“İstenilen çok şey değil, sadece mühendislerin hakkı olanın verilmesidir. Kamuda çalışan toplam personel içerisinde teknik hizmetler sınıfına tabi kamu çalışanı sayısı yüzde 5-6 düzeyindedir ve bu taleplerin karşılanması ülkemizin altından kalkamayacağı mali bir yükü oluşturmamaktadır. Kamuda çalışan bir mühendisin maaş olarak hakimin doktorun 3’te biri, 4,’te biri maaş alması nereden baksanız etik olmadığı açıktır ve bu durumun ivedi olarak düzeltilmesi gerekir. Mesleğimize, emeğimize, haklarımıza sahip çıkıyor, sorunlarımızın, taleplerimizin çözülmesini bekliyoruz. Yapılan ek 600 gösterge ile Mühendisler, şimdilerin düz memur pozisyonuna düşürülmüştür. Devlet Memurları Kanunu`nun 43. Maddesinde tanımlanan ek göstergeleri derecelere göre farklılık göstermektedir. Mühendis, mimar ve şehir plancılarının aldıkları ek gösterge diğer meslek sınıflarına göre oldukça düşük kaldığı gibi emeklilik aylıklarını da etkilemesi nedeniyle maaşlarının düşük belirlenmesine neden olmaktadır. Kamuda teknik hizmetler sınıfında yer alan mühendis, mimar ve şehir plancılarının ek göstergeleri ayrımsız, en düşük 4800 en yüksek 6400 olacak şekilde yükseltilmelidir. Özel hizmet puanları düzenlenmelidir. Mühendisimiz kıymetsizleştirilmemeli, mühendislikten ziyade geçim derdine düşürülmemelidir. Ülkemizin kalkınması yaşam standartlarının kolaylaştırması ve iyileşmesi için projeler hazırlayan mimar ve mühendislerin emekleri ile gerçekleşiyor. Her türlü yatırımın baş aktörleri bu insanlar ama hak ettikleri maaşı alamıyorlar. Açlık ve yoksulluk sınırı baz alınarak mühendis, mimar ve şehir plancılarımızın maaşlarında ve emekli aylıklarında da ivedilikle iyileştirme yapılarak 4800 ve 6400 ek göstergeye yükseltilmeli, mühendis, mimar ve şehir plancılarımız hakları olan iyileştirmelerle bu ekonomik durum da çözüme kavuşturulmalıdır. Artan konut ve yapım işlerinin maliyetlerine nazaran, serbest piyasa projelendirme yaparak müellifliğini üstlenen mühendis, mimar ve şehir plancısı meslektaşlarımızın enflasyon karşısında hazırladıkları ve kontrol ederek tamamladıkları projelerinde piyasa karşısında ezilmektedir. Bir an önce bu hususlarda düzenlemeler yapılarak haklarımızın, taleplerimizin karşılık bulmasını istiyoruz.”