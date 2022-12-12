Motosikletli polis timleri suçlulara göz açtırmıyor

Erzurum Emniyet müdürlüğü Asayiş Şube müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri yaptığı uygulamalarla suçlulara göz açtırmıyor.

Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliğince son bir ay içerisinde yapılan denetimlerde; 3 bin 438 Şahsın GBT sorgusu yapıldığı belirtilerek, “301 Araç kontrol edilmiştir. 18 Aranan şahıs (Çeşitli Suçlardan) tespit edilmiştir. 5 Aranan şahıs (Kesinleşmiş Cezası Olan) tespit edilmiştir. 3 Açıktan hırsızlık faili yakalanmıştır. 1 Aile içi şiddet faili yakalanmıştır. 4 Kişiye Kabahatler Kanunu’nun 36. maddesine istinaden 854 TL ceza yazılmıştır. 7 Adet maksat dışı bıçak elde edilmiştir. 2 Adet ruhsatsız tabanca ile 16 fişek elde edilmiştir. 1 Adet ruhsatsız tüfek elde edilmiştir. 2 Adet kurusıkı tabanca ile 2 adet fişek elde edilmiştir. 1 Kişi uyuşturucu ticareti yapmak suçundan yakalanmıştır. 24 şahıstan toplam 67.61 gram esrar maddesi, 34.42 gram metamfetamin maddesi, 17.07 gram bonzai maddesi, 2 adet uyuşturucu hap elde edilmiştir” denildi.