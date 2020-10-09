banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Trabzonspor yaş ortalamasını düşürdü
Trabzonspor yaş ortalamasını düşürdü
Çeyrek altın 800 liraya dayandı!
Çeyrek altın 800 liraya dayandı!
Dolar-Euro ne kadar?
Dolar-Euro ne kadar?
Halı ihracatında yeni rekor
Halı ihracatında yeni rekor

Moğolistan Ankara Büyükelçisinden Atatürk Üniversitesine ziyaret

MOĞOLİSTAN’IN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ BOLD RADVAN, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. ÖMER ÇOMAKLI’YI ZİYARET ETTİ.

ERZURUM 09.10.2020, 11:56
2
Moğolistan Ankara Büyükelçisinden Atatürk Üniversitesine ziyaret

Moğolistan’ın Ankara Büyükelçisi Bold Radvan, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’yı ziyaret etti.

Erzurum’da bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükelçi Radvan, iki ülke arasındaki ilişkilerde son 20 yılda önemli gelişmeler kaydedildiğine dikkat çekerek, özellikle eğitim ve ticari ilişkilerle oluşan bağın bu süreçte daha da güçlendiğini söyledi. Uluslararası alanda Türkiye gibi hızlı gelişen büyük bir ülkenin, Moğolistan gibi hızlı gelişen küçük bir ülke ile iş birliği yapmasının oldukça etkili olduğunu vurgulayan Büyükelçi Radvan, iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin yüksek olduğunu, son 20 yılda 2 binin üzerinde Moğolistanlı öğrencinin Türkiye’de eğitim görerek mezun olduğunu ve sonrasında ülkesine geri dönerek devlet kademelerinde çalışmaya başladığını ifade etti.

Türkiye’nin, dost ve kardeş ülkelerin akademik ve ekonomik beklentilerini karşılayabilecek güçte olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, bu kapsamda Atatürk Üniversitesi olarak ikili ilişkilere önem verdiklerini, iç ve dış paydaşlar ile sürekli olarak iş birliği görüşmeleri gerçekleştirerek çeşitli alanlarda protokoller imzalandığını söyledi.

Uluslararası öğrenci açısından zengin bir üniversite olduklarını aktaran Rektör Çomaklı, Dünya çapında pek çok ülke ve üniversite ile ikili iş birliği anlaşmaları ve çeşitli değişim programları aracılığıyla ilişkiler kurulduğunu belirterek: “Uluslararası platformda daha etkin olabilmek adına yabancı dilin ve yabancı dilde eğitimin öneminin farkındayız. Alanında öncü birçok üniversite ve kurumlarla iş birliği yaparak, üniversiteler arasında akademisyen ve öğrenci değişim programlarını etkin bir şekilde kullanıyoruz. Bu doğrultuda, ziyaretiyle aradaki iletişimin bağının gelişmesine katkı sunan ve benzer görüşmelerin yapılmasına vesile olan Moğolistan’ın Ankara Büyükelçisi Bold Radvan’a ziyaretinden dolayı teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
19°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 09 Ekim 2020
İmsak 05:38
Güneş 07:02
Öğle 12:56
İkindi 16:06
Akşam 18:41
Yatsı 20:00
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 10
2. Fenerbahçe 4 8
3. Karagümrük 4 7
4. Galatasaray 4 7
5. Erzurumspor 4 7
6. Antalyaspor 4 7
7. Hatayspor 4 7
8. Göztepe 4 6
9. Kasımpaşa 4 6
10. Kayserispor 4 6
11. Konyaspor 3 5
12. Trabzonspor 4 5
13. Sivasspor 3 4
14. Gençlerbirliği 3 4
15. Beşiktaş 4 4
16. Malatyaspor 4 4
17. Gaziantep FK 4 3
18. Çaykur Rizespor 4 2
19. Denizlispor 4 2
20. Ankaragücü 3 1
21. Başakşehir 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 4 9
2. Altınordu 4 9
3. Tuzlaspor 4 8
4. Adana Demirspor 4 8
5. Samsunspor 4 8
6. Altay 4 7
7. Ankara Keçiörengücü 4 7
8. Giresunspor 4 7
9. Adanaspor 4 6
10. Balıkesirspor 4 6
11. Akhisar Bld.Spor 4 4
12. Bursaspor 4 4
13. Bandırmaspor 4 4
14. Ümraniye 4 4
15. Ankaraspor 4 3
16. Eskişehirspor 4 2
17. Boluspor 4 1
18. Menemen Belediyespor 4 1
Takımlar O P
1. Everton 4 12
2. Aston Villa 3 9
3. Leicester City 4 9
4. Arsenal 4 9
5. Liverpool 4 9
6. Tottenham 4 7
7. Chelsea 4 7
8. Leeds United 4 7
9. Newcastle 4 7
10. West Ham 4 6
11. Southampton 4 6
12. Crystal Palace 4 6
13. Wolverhampton 4 6
14. Man City 3 4
15. Brighton 4 3
16. M. United 3 3
17. West Bromwich 4 1
18. Burnley 3 0
19. Sheffield United 4 0
20. Fulham 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Real Betis 5 9
3. Real Sociedad 5 8
4. Villarreal 5 8
5. Barcelona 3 7
6. Sevilla 3 7
7. Getafe 4 7
8. Valencia 5 7
9. Cádiz 5 7
10. Granada 4 7
11. Osasuna 4 6
12. Atletico Madrid 3 5
13. Celta de Vigo 5 5
14. Eibar 5 4
15. Huesca 5 4
16. Elche 3 4
17. Deportivo Alaves 5 4
18. Levante 4 3
19. Athletic Bilbao 4 3
20. Real Valladolid 5 2