MOBİSAD’tan Ticaret ve Sanayi Odası’na ziyaret

MOBİSAD Genel Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret ederek, sektör mensupları ile bir araya geldi.

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş İnsanları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, İcra Kurulu Üyesi Efdal Gülcü, Erzurum İl Temsilcisi Fuat Koç ve Diyarbakır İl Temsilcisi Abdurrahman Atlı, İcra Kurulu Üyesi Efdal Gülcü, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret ederek, Başkan Saim Özakalın ve sektör mensupları ile bir araya geldi.

Başkan Saim Özakalın’a hayırlı olsun temennisinde bulunan MOBİSAD Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, “Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saim Özakalın başta olmak üzere, bizleri ağırlayan ve toplantımıza ilgi gösteren tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

MOBİSAD’ın faaliyetlerine ve sektörün önemine dair açıklamalarda bulunan Turnacı, “Vatandaşlarımızın teknolojiyi efektif kullanabilmeleri için teknolojiye ulaşımının kolaylaştırılmasını talep ediyoruz. Ekonomik koşulları da değerlendirdiğimizde yüzde 30 üzerinde tahmin ettiğimiz kayıt dışılığın önlenmesi, Devletimizin zarar görmemesi ve 800 bin dolaylı istihdam sağlayan bir sektöre nefes olması için taleplerimizin uygun görülmesini istirham ediyoruz. Bizler her şeye rağmen aynı özveri ve sorumluluk ile sektörümüzün ülkemize olan katkısını artırmak için gayret ile çalışmaya ve hükümetimize gerekli bildirimleri yapmaya devam ediyoruz. İvedilikle bu sorunların ortadan kalkması için taleplerimizin değerlendirilmesini ve ilgili uygulamaların hayata geçirilmesini rica ediyoruz. MOBİSAD olarak bu konuda görev almaya ve destek olmaya hazırız” dedi.

Başkan Turnacı, sunumun ardından Ticaret Odası Başkanı Saim Özakalın’a plaket takdim ederek hizmetlerinde başarı dileklerinde bulundu.