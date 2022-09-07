Mobbing ile Mücadele Derneği yönetiminden Erzurum Barosu’na nezaket ziyareti

Mobbing ile Mücadele Derneği Erzurum İl Temsilciliği Başkanı Jale Hülya Alcan ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Erzurum Baro Başkanı Talat Göğebakan’ı ziyaret etti.

Mobbing ile Mücadele Derneği Erzurum İl Temsilciliği Başkanı Jale Hülya Alcan beraberinde Başkan Yardımcıları Ayhan Türkez, Prof. Dr. Kerem Karabulut, Yönetim Kurulu Üyeleri İlim Gödekmerdan, Prof. Dr. Ahmet Nezihi Kök, Dernek Avukatı Avukat Kübra Ertugay Güven ile birlikte adli yılın başlangıcı sebebiyle Erzurum Baro Başkanı Talat Göğebakan’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Mobbing ile Mücadele Derneği Erzurum İl Temsilciliği Başkanı Jale Hülya Alcan Baro Başkanı Talat Göğeabakan’a “Mobing ile mücadele kararlılık beyanı” takdim etti. Baro Başkanı Göğeabakan ise Başkan Alcan’a ziyaretin anısına plaket takdiminde bulundu.

Mobbing ile Mücadele Derneği Erzurum İl Temsilciliği Başkanı Jale Hülya Alcan burada yaptığı açıklamada, “Mobbing İnsan hakkı ihlali ve adli bir suçtur. Bu çerçevede şiddetle özellikle de işyeri şiddeti mobbing ile kamu yararına örgütsel mücadele eden bir derneğiz. Mobbing insan hakkı ihlali ve adli bir suçtur. Mobbing ile Mücadele Derneği Erzurum Temsilciliği olarak Erzurum Barosu ile ortak paydaşlarımız ve Mobbing eğitimi konusunda istişarelerde bulunduk. İnsan hakkı ihlalleri ve Mobbing farkındalığı oluşturmak adına Erzurum Barosu, kurum kuruluş ve STK’lar nezdinde çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.

Erzurum Baro Başkanı Talat Göğebakan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Mobbing ile Mücadele Derneği ile her türlü işbirliğini yapmaya hazır olduklarını söyledi.