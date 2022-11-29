MKYK üyesi Çat ve İl Başkanı Bozan’a teşekkür

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, MKYK üyesi ve Erzurum sorumlusu Sadık Çat ile kısa bir zaman önce Erzurum İl Başkanlığına atadığı Adnan Bozan ve teşkilatına övgüler yağdırdı.

Yeniden Refah Partisinde geçtiğimiz aylarda İl Başkanlığına getirilen Adnan Bozan ile Erzurum sorumlusu ve parti MKYK üyesi Sadık Çat, yaptıkları başarılı çalışmalarının karşılığını Genel Başkan Dr. Fatih Erbakan’dan teşekkür ile aldılar.

Ankara Parti Genel merkezinde yapılan MKYK toplantısı ve akabinde gerçekleşen İl Başkanları toplantısında Erzurum ön plandaydı. Toplantıların ardından Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Adnan Bozan beraberinde İl Başkan yardımcıları ve MKYK üyesi aynı zamanda Erzurum sorumlusu Sadık Çat ile birlikte Genel Başkan Dr. Fatih Erbakan ile özel bir istişare toplantısı gerçekleştirdiler. Toplantıda Yeniden Refah partisi MKYK Üyesi ve Erzurum Sorumlusu Sadık Çat ile İl Başkanı Adnan Bozan, başta teşkilatlanma çalışmaları olmak üzere Erzurum ile ilgili detaylı bilgileri Genel Başkan Fatih Erbakan’a ilettiler.

Erbakan’dan teşekkür geldi

Yeniden yapılanan Erzurum İl teşkilatının çalışmalarını çok yakıdan takip ettiğini ve takdirle karşıladığını ifade eden Genel başkan Fatih Erbakan ise, "Erzurum’da ciddi çalışmalarınızın olduğunu yakinen biliyorum. Erzurumlu kardeşlerimin de partimize olan teveccühlerini de görüyorum. Partimiz olarak ayrımcı değil birleştirici bir siyaset anlayış ile insanlarımıza hizmet için çıktığımız bu yolda bize katılım gösteren ve partimizi iktidara taşımak için elini taşın altına koyan herkese çok teşekkür ediyorum. Erzurum il ve ilçe teşkilatlarımızın duyarlılığı beni daha da mutlu etti "dedi.

Toplantı sonrasında Erzurum İl Başkanı Adnan Bozan, İl başkan yardımcıları ve MKYK Üyesi aynı zamanda Erzurum Sorumlusu Sadık Çat ile birlikte objektiflere poz veren Genel Başkan Fatih Erbakan Erzurum İl Başkanı Adnan Bozan’a birde teşekkür belgesi verdi.