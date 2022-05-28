Misafir öğrenciler Uzundere’de

Erzurum’da okuyan uluslararası öğrencilere maddi manevi destek olmaya devam eden Erzurum Uluslararası Öğrenci Derneği (ERULDER) finaller öncesi misafir öğrencileri Tortum, Uzundere gezisine götürdü.

Yoğun geçen bir dönemin ardından uluslararası öğrencilere moral vermek, stres atmalarına bir nebze yardımcı olacak geziye farklı ülkelerden onlarca öğrenci katıldı. Sabah erken saatlerde bir araya gelen öğrenciler Erzurum Uluslararası Öğrenci Derneğinin organize ettiği geziye katıldılar. Filistin, Azerbaycan, Tanzanya, Afganistan, Suriye, Kamerun, Fas, Bangladeş, Kırgızistan, Arnavutluk ve Gürcistan’dan çok sayıda öğrenci katıldı.

İlk olarak Tortum’a giden misafir öğrenciler daha sonra Öşvank Kilisesine uğradılar. Tarihi yüzlerce yıl önceye dayanan kilisenin önünde hatıra fotoğrafı çekilen misafir öğrenciler daha sonra doğal güzellikleri ile insanı büyüleyen Uzundere’ye geçtiler. Cennetten bir köşe olarak adlandırdıkları Uzundere’de Tortum Şelalesinin büyüleyici atmosferinde güzel dakikalar geçirdiler. Baharın gelmesiyle çoşkun bir şekilde akan Tortum Şelalesi misafir öğrencileri büyüledi. Tortum Şelalesinden sonra Yedi Göllere geçen misafir öğrenciler doğal güzellikler karşısında adeta büyülendiler.

Erzurum Uluslararası Öğrenci Derneği gönüllüsü Ertan Aksakal, ’’Yıl içerisinde birçok faaliyet yaptık. Eğitim, sanat , kültürel ve spor alanlarında misafir öğrencilerin kişisel gelişimlerini destekleyecek faaliyetlerimize yüzlerce öğrenci katıldı. Son olarak ramazan ayında 1607 uluslararası öğrenciye iftar verdik. Öğrenci evlerinde kalan misafir öğrencilere kumanya desteğimiz oldu. Erzurum’da belirlediğimiz 94 eve gıda kolisi ulaştırdık. Ayrıca derneğimize gelen zekat, fitre ve bağışları ihtiyaç sahibi misafir öğrencilere verdik. Böylelikle ramazan ayında ulaştığımız öğrenci sayısı iki bini geçti. Burada amacımız şehrimizde okuyan uluslararası öğrencileri sahipsiz bırakmamak onların ihtiyaçlarını gidermek Erzurum’da bulundukları süre boyunca hayatlarını kolaylaştırmak’’ dedi.