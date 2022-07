Misafir öğrenciler Kurban Bayramında da yalnız bırakılmadı

Yıl içerisinde yaptığı çalışmalarla misafir öğrencilerin gönlünde taht kuran Erzurum Uluslararası Öğrenci Derneği (ERULDER) kurban bayramında da misafir öğrencileri yalnız bırakmadı.

Yıl içerisinde birçok faaliyetlere imza atan ERULDER, ramazan ayını çok bereketli geçirdi. Ramazan ayında evde ve yurtlarda kalan 2069 öğrenciye ulaşan ERULDER, öğrencilerin gönlünde taht kurmayı başarmıştı. Gıda kolisi, maddi yardım ve düzenlemiş oldukları iftar programıyla yüzlerce öğrenciye ulaşan ERULDER, kurban bayramında yaptığı çalışmayla da uzun zamandır evlerine et girmeyen misafir öğrencilere et dağıtımında bulundu. 60 Öğrenci evine toplamda 260 öğrenciye et yardımında bulunan ERULDER, ayrıca Erzurum’da okuyan öğrencilerle bayramlaşma programı düzenledi. Çok sayıda öğrencinin katıldığı programda öğrenciler bayram sevincini doyasıya yaşadı. Bayramlaşmanın ardından öğrencilere bayram yemeği ikram edildi.

Erzurum Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Ergün Halis yaptığı açıklamada, ’’Bütün bir yıl misafir öğrencilerle birçok çalışma yaptık. Erzurum’da okuyan misafir öğrencileri bir an olsun yalnız bırakmadık. Maddi manevi destek olmaya çalıştık. Bayramlarda öğrenci arkadaşlarımızı yalnız bırakmamak adına programlarımız oldu. Son olarak kurban bayramında altmış öğrenci evine et dağıtımı yaptık. Yüzlerce öğrenciye ulaşmış olduk. Ayrıca yaptığımız bayramlaşma programıyla ülkelerinden binlerce kilometre uzakta olan misafir öğrencileri yalnız bırakmamış olduk. Bayram coşkusunu hep beraber yaşadık. Yaptığımız çalışmalarda bize destek veren kurum, kuruluşlara ve gönüllülerimize teşekkür ederim. Misafir öğrenciler ümmet olma bir ve beraber olma yolunda onları çok önemsiyoruz. Çalışmalarımız katlanarak artacak’’ dedi.