Erzurum Valiliği’nce hayata geçirilen Erzurum ve çevre illerin mobilya imalatı sektöründe ihtiyaçlarını karşılayacak, ülkemizde ender bulunan makina altyapısına sahip olan ‘Minotek Projesi’ mobilya üreticilerinin hizmetine hazır hale getirildi.

Erzurum Valisi Okay Memiş, 2. OSB’de yaptığı toplantının ardından altyapısı tamamlanan fabrikalarda incelemelerde bulundu.

Fabrikaların önümüzdeki günlerde üretime başlayacağını aktaran Vali Okay Memiş, “İhtiyacı karşılamasının dışında aynı zamanda dışa bağımlılığı da ortadan kaldırmış olacağız. Böylece mobilya üreticileri için bir katma değer sağlanmış olacak" dedi.