Minikler için Yerli Malı zamanı

Büyükşehir Belediyesi Hilalkent Anaokulu öğrencileri, hayatları boyunca unutamayacakları bir Yerli Malı Haftası geçirdi. Öğretmen Sinem Yılmaz’ın organize ettiği “Tutum Yatırım ve Yerli Malı Haftası”nda hem yöresel ürünlerle süslü sofralar kuruldu, hem de öğrencilere gofret fabrikası gezisi yaptırıldı.

Anaokulu öğretmeni Sinem Yılmaz, hafta etkinlikleriyle ilgili olarak şu bilgileri aktardı: “Okulumuz Erzurum Büyükşehir Belediyesi Hilalkent Anaokulu 4 yaş grubu ’’b’’ şubesi öğrencileriyle Tutum Yatırım ve Yerli Malı Haftası etkinliği düzenledik. Hafta başında velilerimizin desteği ile hazırlanan yerli malı sofrasında gelenek, görenek ve kültürümüzü yansıtan ürünleri sergiledik ve çocuklarımızın beğenisine sunduk. Haftanın önemini vurgulayan şarkılar söyledik, tekerlemeler, şiirler ve parmak oyunları ile bu etkinliğimizi pekiştirdik”

Yerli üretimi öğrendiler

Yerli Malı Haftası etkinliklerinin bununla da sınırlı kalmadığını anlatan Sinem Yılmaz, “Bu programımızın akabinde şehrimiz Erzurum’un yatırımcı kadınlarının işlettiği ’gofret atölyesini çocuklarımızla birlikte ziyaret ettik. Yerli üretimin desteklenmesinin önemini vurguladığımız alan gezisinde gofret yapımını ve satışa sunulma aşamalarını çocuklarımız tadımlarla pekiştirerek gözlemleme fırsatı buldular. Son olarak yerli ürünler ile kendi üretimlerini gerçekleştiren sınıfımız ’meyve salatası şöleni ile birlikte hazırladıkları meyve salatalarını sundular” diye konuştu.

Öğretmenlere teşekkür

Hilalkent Anaokulu idarecileri ise, velilerin de katkılarıyla organize edilen bu etkinliklerin hem tutumlu olmayı hem de yerli üretim ve tüketim bilincinin çocuklarımızın gelişimini sağlamayı amaçladığını belirterek, “Tutum Yatırım ve Yerli Malı Haftası kutlama programında gösterilen emekten ötürü öğretmenimize teşekkür ediyoruz. Ayrıca velilerimize de sergiledikleri işbirliği yaklaşımı için şükran borçluyuz” dediler.