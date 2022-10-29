Minikler Cumhuriyet Bayramını coşkuyla kutladı

Sabancı İlköğretim Okulu öğrencilerinin yaptığı gösteriler velilerin ve izleyenlerin büyük beğenisini kazandı. Okul Müdürü Fatih Cerrah: ‘Geçmişimizi iyi bilirsek geleceğimizi daha sağlam inşa edebiliriz’ dedi.

Erzurum Sabancı İlköğretim Okulu’nda Cumhuriyetin 99. Yılı dolayısıyla okul salonunda bir dizi kutlama düzenlenirken, öğrenciler bayram coşkusunu büyük bir sevinç ile kutladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel kırmızı-beyaz kıyafetleri giyerek, rengarenk bir görüntü oluşturan öğrencileri, Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle etkinlik alanını süsledi.

Minikler büyük bir heyecanla hazırladıkları gösteriyi sunarak bayramı coşkuyla kutladı. Atatürk ve Cumhuriyet şiirleri okuyan öğrencileri, şarkılar söyleyerek, cumhuriyet bayramı coşkusunu doyasıya yaşadı.

Törenin açış konuşmasını yapan Sabancı İlköğretim Okul Müdürü Fatih Cerrah, Cumhuriyetin ilanına kadarki yaşananları anlattı.

Cerrah, “Cumhuriyete kavuşmak çok kolay olmamıştır. Ülkemiz kuşatılmış, milletimiz yoksul perişan halde, yiyeceğin, içeceğin bulunmadığı günlerden bugünlere geldik. Yolsuz, okulsuz, ışıksız zamanlardan aşıp geldik bu günlere. Velhasıl bu vatan kimin sorusuna en güzel cevabı verecektir bu günler.

19 Mayıs 1919 da Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkmasıyla başlayan bu mücadele süreci 29 Ekim 1923 ‘te Cumhuriyetin ilanı ile taşlanmıştır.

Cumhuriyetin ilanına kadar geçen bu dört yıllık sürecin çok iyi bilinmesi gerekir. Eğer geçmişimizi iyi bilirsek geleceğimizi daha sağlam inşa edebiliriz.”

Öğrencileri tarih okumaya da davet eden Okul Müdürü Fatih Cerrah, sözlerini şöyle sürdürdü: “Geçmişte neler yaşamış, nasıl badireler atlatmışız bunları çok iyi öğreneceğiz. Geleceğimiz için çok çalışacağız. El ele vereceğiz. Ülkemizi daha çok ileri seviyelere taşıyacağız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin milletle bağı güçlü, dışa dönük ekonomik gelişmesini, kalkınmasını tam anlamıyla gerçekleştirmiş büyük ve refah bir ülke olmak hepimizin en büyük hedefi olmalıdır. İnanıyorum ki bu duygular var oldukça Cumhuriyetimizin 100. Yılında dünyanın en güçlü ve lider ülkeleri arasında ülkemiz muhakkak olacaktır. Bunun için hepimiz var gücümüzle çalışmalıyız.”