Minik yüzücüler madalya için yarıştı

Minik yüzücüler, Palandöken Olimpik Yüzme Havuzu’nda madalya almak için kıyasıya mücadele etti.

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen Okul Sporları Küçükler Müsabakaları, Erzurum’da başladı. Denizden çok uzakta ve 2 bin rakımlarda olmasına rağmen hem yurt içi hem de yurt dışında sporcuların antrenman ve şampiyona hazırlıkları için geldiği Palandöken Olimpik Yüzme Havuzu’nda bu defa minik kulaçlar yarıştı. Erzurum başta olmak üzere ülkenin dört bir tarafından gelen küçük yüzücüler, olimpik standartlardaki havuzda yarıştılar.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Erzurum’un hem yüksek irtifada olması hem de olimpik standartlarda bir havuz sahip olmasının yüzme spor noktasında önemli bir kazanım olduğunu belirterek, “Bugün minik yüzücülerimiz de geleceğin şampiyonları olmak için burada mücadele ediyor. Bizler de bu anlamda devlet olarak her türlü desteğimizi vererek şampiyonların yetişmesine fırsat vereceğiz” dedi.

Yüzme Federasyonu İl Temsilcisi Umut Furkan Aknar da Erzurum’da böyle güzel bir organizasyona ev sahipliği yapmalarından dolayı mutlu olduklarını ve katılımcı sporcuların Erzurum’daki tesislere hayran kaldıklarını söyledi.

Palandöken Belediye Başkan Yardımcısı Ensar Özdemir, her zaman sporun ve sporcuların arkasında olduklarını belirterek, “Bu salonda ülkemizin dört bir tarafından gelerek yarışan gençlere başarılar diliyoruz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından sporcuların seremoni geçişi ve açılış töreni yapıldı. Daha sonra yarışlara geçildi. 30 Mayıs - 1 Haziran 2023 tarihleri arasında devam edecek olan Okul Sporları Küçükler Müsabakaları, madalya ve kupa töreni ile sona erecek.