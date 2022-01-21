Minik yüreklerden okuma bayramı programı

Oltu Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 1-C sınıfı öğrencileri tarafından yapılan okuma bayramı programı velilileri heyecanlandırdı.

Oltu Mehmet Akif Ersoy İlkokulu salonunda 1 - C sınıfı öğretmeni Ömer Kurt tarafından hazırlan programda minik yüreklerin gösterilerini veliler mutluluk içerisinde izlediler.

Program Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı Ardından Oltu Milli Eğitim Müdürü İlhami Şahin bir konuşma yaptı. Daha sonra sahne alan öğrencileri tarafından kukla gösterisi sunuldu. Öğrencilerden İkra Koçoğlu piyano ile çalmış olduğu güzel şarkılar ile konuklara müzik ziyafeti verdi. Öğrencileri tarafından okuma Bayramı şiiri okundu. Ardından Sınıf Öğretmeni Ömer Kurt ile Öğrenciler Okuma Bayramı Pastanı birlikte kestiler. Öğrenciler anne babalarını birer gül verdikten sonra hatıra fotoğrafı çekimi ile program sona erdi.

Programa Oltu Kaymakamı Cevdet Bakkal, Oltu Milli Eğitim Müdürü İlhami Şahin Cumhurbaşkanlığı Basın Müşaviri Adem Polat ve veliler katıldı.

Öğrencilere karnelerini törene katılan anne ve babaları tarafından verildi.