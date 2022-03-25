Minik Yürekler Çanakkale Şehitlerini andı

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Nenehatun Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü iş birliğiyle Çanakkale Zaferinin 107. Yıl dönümü kutlamaları kapsamında koruma ve bakım altında kalan 7-12 yaş grubu çocuklar tarafından hazırlanan anma programı gerçekleştirildi.

ETÜ Yaşam Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen programa Erzurum Valisi Okay Memiş ile Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak’ın yanı sıra şehrin idari, askeri ve yargı erkanı ile çok sayıda akademik personel ve vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından programın açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıkan Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş: “Çanakkale Tabyaları bizim kurtuluş mücadelemizin en büyük sembollerindendir. Kurumuzda kalan çocuklarımızın bu bilinçle yetişmesi açısından öğretmenlerimiz başta olmak üzere tüm personelimiz ellerinden gelen tüm çabayı gösteriyor. Bu doğrultuda öğretmenlerimiz ve çocuklarımız 18 Mart Gününde Çanakkale Zaferinin 107. yıl dönümü münasebetiyle anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Biz de bu güzel gösteriyi şehrimizle tekrar paylaşmak istedik. Bu duygu ve düşüncelerle bizlere her daim destek olan Valimiz başta olmak üzere, gösterimiz için ETÜ’nün tüm imkanlarını bizlere sunan rektörümüze ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, iyi seyirler diliyorum” diye konuştu.

Rektör Çakmak: "Çocuklarımızın Başarısını Sizlerle Paylaşmak İstedik"

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş’ın ardından kürsüye çıkan Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak ise böylesine anlamlı bir programa ev sahipliği yapmaktan duyduğu mutluğu dile getirerek: “Bu programın ilki Nenehatun Çocuk Evlerinde gerçekleştirilmişti. Bizler de programı çok beğendik ve kapsamını genişleterek çocuklarımızın başarısını sizlerle paylaşmak istedik. Bu vesileyle etkinliğimizin kahramanları olan Nenehatun Çocuk Evlerinde kalan çocuklarımızı ve kıymetli öğretmenlerini gönülden kutluyor, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

Program, ETÜ Gelin Paşa Cami İmamı Hikmetullah Doğan’ın Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından çocuklar tarafından hazırlanan tiyatro gösterilerinin sergilenmesi ve Bayrak şiirlerinin okunmasıyla sona erdi.