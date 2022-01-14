Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, kentsel tasarım ve fikir yarışmasından ödülle döndü

Şanlıurfa Sarayönü (Kızılay) Meydanı Kentsel Tasarım ve Fikir Yarışmasında 67 proje arasından dereceye giren Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesinin; Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama ile Peyzaj Mimarlığı ve İç Mimarlık bölümlerinin akademisyenleri ve mezunlarından oluşan proje ekibi 4. Mansiyon ödülü kazandı.

Şanlıurfa kentinde tarihi ve kültürel değerlerle çevrili önemli bir konumda yer alan proje alanında, Sarayönü Meydanını çevredeki tarihi dokuya saygı duyan, kentlinin ihtiyaçlarına cevap veren, çok fonksiyonlu bir etkileşim mekânı olarak öneren proje dereceye girerek 4. Mansiyon ödülü kazandı. Ayrıca proje meydan tasarımında iklimsel veriler dikkate alınarak yeşil dokuya önem vermesiyle de dikkatleri üzerine çekti.

Proje ekibinde müellif olarak İç Mimarlık Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Serkan Sipahi, Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanı ve Mimarlık ve Tasarım Fakülte Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Doğan Dursun, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Merve Yavaş yer alırken, yardımcı ekipte ise Peyzaj Mimarlığı Bölümünden Arş. Gör. Oğuzhan Dikmen, İç Mimarlık Bölümünden Arş. Gör Alper Torun ve Mimarlık Bölümü 2021 yılı mezunlarından Mimar İrem Toprak ve Mimar Çağatay Çomaklı katkı sundu.

Yarışma ekibinde danışman olarak yer alan Mimarlık ve Tasarım Fakülte Dekan Yardımcısı ve Mimarlık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fatma Zehra Çakıcı, elde edilen başarının Mimarlık ve Tasarım Fakültesi adına gurur verici bir durum olduğunu belirterek, yarışmaya katılım konusunda fakülte ve projeyi maddi ve manevi anlamda sonuna kadar destekleyerek kendilerine güven aşılayan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya teşekkür etti.