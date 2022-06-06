Milli Eğitim Müdürü Kaygusuz, başarıyı örnek gösterdi

Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu lise öğrencileri Türkiye finalinde derece alan öğrenci ve öğretmenleri kabul ederek ödüllendirdi.

Erzurum’un 4 projeyle temsil edildiği yarışmada Yakutiye Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi öğrencileri Ömer Faruk Korkmaz, M.Haktan Kalaoğlu ve danışman öğretmen Özlem Türkez, Biyoloji dalında Türkiye 2.si, Zeynep Ece Alay, Beyzanur Çakır ve danışman öğretmen Ümmü Gülsün Uyanık ise Değerler Eğitimi alanında Türkiye 3.sü oldu.

Milli Eğitim Müdürü Kaygusuz derece alan öğrenci ve öğretmenler birlikte yarışmada finalist olarak Erzurum’u temsil eden Erzurum Lisesi ve Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenlerini makamında ağırladı.

Öğrenci ve öğretmenlerinin büyük başarısını tebrik eden Kaygusuz, “Şehrimiz adına alınan bu başarıdan dolayı okul yöneticilerimizi, danışman öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi kutluyorum. Bu başarı tüm okullarımız için güzel bir örnek oluşturacaktır” diye konuştu.