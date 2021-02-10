Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban, patates üreticilerini yalnız bırakmadı

Erzurum’un Pasinler ilçesinde üretilen tonlarca patates, alıcı bulunmayınca üreticinin elinde kaldı. Devreye giren AK Parti MKYK Üyesi ve Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban’ın girişimleri sonucu 300 ton patates Gaziantep’e satıldı.

Bir süredir depolarda bekleyen tonlarca patatese alıcı bulmaya çalışan Pasinler Patates Üreticileri Birliği Başkanı Lokman Sertoğlu, konuyu ilçe ziyareti sırasında AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban’a bildirdi. Fazla üretimden dolayı depoda bekleyen patateslerin akıbetini öğrenen Taşkesenlioğlu Ban, üreticinin elindeki patatesler için pazar buldu. Depolarda bekleyen yaklaşık 300 ton patates, Gaziantep’e satıldı. Pasinler Patates Üreticileri Birliği, tonlarca patatesi bir gecede sevkiyata hazır hale getirdi.

Üreticinin emeği zayi olmadı

Depolarda bekletilen tonlarca patatesin ilçe ekonomisine kazandırılmasının memnuniyet verici olduğunu belirten Pasinler Patates Üreticileri Birliği Başkanı Lokman Sertoğlu, Taşkesenlioğlu Ban’a teşekkür etti. Ürünlerin çürümeden tüketiciye ulaştırılacağını belirten Sertoğlu, “Üreticilerimizin emekleri heba olmadı. Özellikle pandemi döneminde elde edilecek gelir ilçe halkını rahatlatacak. Sayın Vekilimize şükranlarımızı sunuyoruz” diye konuştu.

Daha öncede Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban’ın girimleri sonucu ilçeye patates boylama ve paketleme makinesi kazandırılmıştı.

Başkan Dölekli: Can suyu oldu

Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli ise, patates üreticilerinin sorunlarının çözülmesinden dolayı duyduğu mutluluğu sosyal medya hesabından paylaştı. Geçtiğimiz yıllarda ilçede üretilen patatesin değerinde satılması için Zehra Taşkesenlioğlı Ban’ın girişimleri ile patates boylama ve paketleme makinesi alındığını hatırlatan Başkan Dölekli, “Patates eleme ve paketleme makinelerini çiftçimize hayırlı olsun. Erzurum Milletvekilimiz ve MKYK üyemiz Zehra Taşkesenlioğlu Ban Hanımefendi, şehrimize ve ilçemize hizmet getirmeye devam ediyor. Vatandaş odaklı mesai harcayan, naif karakteriyle Dadaş kızının en değerli temsilcilerinden değerli vekilimiz, çiftçimizin elinde kalan patatesin satışını gerçekleştirmekte aracılık yapmalarının ardından, ilçemize kazandırdıkları patates eleme ve paketleme tesisiyle üreticimize adeta can suyu taşıdı. Üreticilerimizin daha rahat ve kaliteli ürün sunacakları bu değerli tesis için değerli vekilime Pasinler’in çalışkan çiftçileri ve şahsım adına sonsuz teşekkür ederim” dedi.