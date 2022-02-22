banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Hakkı Bulut hayranı şahin, doğaya salındı
Hakkı Bulut hayranı şahin, doğaya salındı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: “Kimseden korkmuyoruz”
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: “Kimseden korkmuyoruz”
Ihlamurun kilosu 350 TL’den alıcı buluyor
Ihlamurun kilosu 350 TL’den alıcı buluyor
KGF destek paketleri için bugün başvurular başladı
KGF destek paketleri için bugün başvurular başladı

Milletvekili Aydemir’den Milli Duruş vurgusu

AK Parti Grup Yönetim Kurulu Üyesi Milletvekili İbrahim Aydemir TBMM’de gerçekleştirdiği basın toplantısında ülke ekonomi ve siyasi gündemini değerlendirdi, güncele ilişkin tespit ve öngörülerini paylaştı.

ERZURUM 22.02.2022, 15:20
Milletvekili Aydemir’den Milli Duruş vurgusu

AK Parti Grup Yönetim Kurulu Üyesi Milletvekili İbrahim Aydemir TBMM’de gerçekleştirdiği basın toplantısında ülke ekonomi ve siyasi gündemini değerlendirdi, güncele ilişkin tespit ve öngörülerini paylaştı.

Milletvekili Aydemir, 18 Mart’ta açılışı yapılacak olan 1915 Çanakkale Köprüsünün ulaşım alanında abide bir yaklaşımı ifade ettiğini; eserin, Çanakkale’de tarih yazan Türk Milletinin ekonomide, enerjide, eğitimde, sağlıkta, ulaştırmada ve hayatın tüm alanlarında bir diriliş döneminin, Büyük ve Güçlü Türkiye hedefinin yeni bir sembolü olduğunu bildirdi.

‘Ecdada vefayı eserlerle ifade ediyoruz’

Köprünün 18 Mart’ta açılışının aynı zamanda Şehitler ve Çanakkale Zaferine bir vefayı ifade ettiğini kaydeden Milletvekili Aydemir, ‘Bu açılış, aynı zamanda ‘Çanakkale Geçilmez’ hakikatinin yeni bir vurgusudur. Bu eser milli ve yerli duruşumuzun tarifidir. Bu eser, bizi biz yapan değerlere sadakatin kaydıdır. ‘ diye konuştu.

‘Biz milletimizin emrindeyiz’

AK Dava ufkunun eserler üretmek ve değerlere sahip çıkmayı öngördüğünü ve bunun gereğinin 20 yıldır eser eser ortaya konduğunu söyleyen Milletvekili Aydemir, ‘Biz milletimizin emrinde Büyük ve Güçlü Türkiye hedefine ilerlerken, muhalefet ise bu sürecin önünü kesmenin peşinde. Onlarda değer üretmek, yapılan eser ve yatırımlara sahip çıkma anlayışı yok. Sadece septederler. ‘ dedi.

1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili olarak İYİ Partili bir milletvekilinin yaptığı paylaşıma sert tepki veren Milletvekili Aydemir, ‘Biz milletimizi huzur üzere yaşatmak için ne yapabiliriz’in derdindeyiz. Yatırımlarla milletimize yeni hizmetler vermenin peşindeyiz. Her eser ve yatırım aziz milletimizin verdiği desteğin sonucudur. O yüzden de milletimize duyduğumuz şükran hissinin sınırı yok. Ama muhalefet tam tersini yapıyor. ‘ diye konuştu.

Kılıçdaroğlu’nun yaklaşımına tepki

Milletvekili Aydemir, basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun, yabancı basına S-400’leri geri vereceklerine dair teslimiyet ifade eden bir açıklama yaptığını, hükümetin ise milli bir duruş sergilediğini belirtti.

‘Biz milli bir duruş koyuyoruz, ama onlar’

‘Kılıçdaroğlunun açıklaması var, İngiliz medyasında çıkan. ‘Biz geldiğimizde S-400’leri geri vereceğiz diyor. Kime temanna çakıyorsunuz? Kime hulus çakıyorsunuz? ‘ diyen Milletvekili Aydemir ‘Biz tam tersi milli bir duruş koyuyoruz. O yüzdendir ki milletler camiasında saygınlığımız zirvelere varmıştır.

Muhalefetin teslimiyetçi zihniyete bakar mısınız? Biz ne yapıyoruz güvenliğimiz için; ‘hiçbir şeyden ödün vermeyiz’ diyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın yaklaşımı bu. İnsanların huzuru, mutluluğu bizim için çök önemli diyoruz. Olmazsa olmazımız bu. Muhalefet ise tam tersini söylüyor. ‘ dedi.

‘28 Şubatçılarla kol kola yürüyen nasıl o işin mağduru olur’

Milletvekili Aydemir, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "28 Şubat’ın mağduruyum" şeklindeki açıklamalarına ilişkin, "28 Şubatçılarla kol kola yürüyen nasıl o işin mağduru olur? 28 Şubat’ın mağduru da müellifi de belli. Milletimiz bir daha vesayetçi hali yaşamayacak." dedi.

‘Milletimiz vesayete karşı omuz omuza mücadele vermiştir’

Altı muhalefet partisinin 28 Şubat’ta açıklama yapacağını anımsatan Milletvekili Aydemir, "Sayın Kılıçdaroğlu, ’28 Şubat’ın mağduruyum’ diyor. 28 Şubatçılarla kol kola yürüyen nasıl o işin mağduru olur? 28 Şubat’ın mağduru da müellifi de belli. Milletimiz bir daha vesayetçi hali yaşamayacak. Milletimiz ne askeri ne de iş adamlarından oluşan vesayeti kabul etmemiştir. Milletimiz vesayetin hangi hali olursa olsun tepkisini ortaya koymuştur. Bu çevrelerin hülyaları boşa çıkacaktır." diye konuştu.

Türkiye’nin NATO’ya girişinin 70’inci yıldönümü olduğunu belirten Milletvekili Aydemir, ‘NATO’da bulunuşumuz elbette çök mühim ve değerlidir ve devam edecektir. Biz NATO’ya değer katmış bir devletiz. Bulunduğumuz her zemine olduğu gibi. Bizim bir Türkçe duruşumuz olması lazım. Yani bize has, milletimize has bir duruşumuzun olması lazım. Bu duruşu devam ettirdiğimiz sürece çok daha yükseklerde oluruz. ‘ dedi.

Milletvekili Aydemir, 21 Şubat 2001’de yapılan devalüasyonu hatırlatarak, o yıllarda yaşanan sıkıntıların unutulmaması gerektiğini dile getirdi. Günümüzde dünyada yaşanan krizin Türkiye’ye de yansımalarının olduğunu vurgulayan Milletvekili Aydemir, bugünkü durumun 2001 yılındaki krizle karşılaştırılmaması gerektiğini kaydetti.

‘Türkiye AK Partiyle birlikte her alanda çok ciddi mesafeler aldı’

Milletvekili Aydemir, ‘Gecelik faizlerin 6 bin 200’leri geçtiği zaman 21 Şubat 2001. Bizden önceki hal bu. Bu hallere düşmemek için, eskiyi yeniden yaşamamak için mutlaka ama mutlaka o yaşanmışlıkları dile getirmek lazım. O yıllarda bir gecede ne hallere geldik. Bunu unutmayalım. Bugün dünyada bir inkıraz yaşanıyor. İktisadi anlamda bir sıkıntı yaşanıyor. Bunun bize de yansımaları var. Ama o dönemde bugünle kıyas edilemeyecek sıkıntılar yaşandı. O badireli, sıkıntılı hali Türkiye AK Partiyle atlattı elhamdülillah. Türkiye AK Partiyle birlikte her alanda çok ciddi mesafeler aldı. ‘ kaydını düştü.

Aydemir milli coşkuyu paylaştı

Milletvekili Aydemir basın toplantısının son bölümünde, ‘Anadolu Coğrafyasındaki mümtaz adres Bayburt’un, Selçuklu Yurdu Ahlat’ımızın ermeni mezaliminden, Rus işgalinden kurtulduğu gündür. Bayburtlu ve ahlatlı kardeşlerimizin milli coşkularını paylaşıyor, şehitlerimiz rahmet ve minnet, gazilerimizi şükranla anıyoruz. ‘ paylaşımında bulundu.

Yorumlar (0)
15°
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 26 63
2. Konyaspor 25 49
3. Adana Demirspor 26 44
4. Başakşehir 25 43
5. Fenerbahçe 26 43
6. Beşiktaş 26 41
7. Alanyaspor 26 40
8. Hatayspor 26 39
9. Kayserispor 26 38
10. Karagümrük 26 36
11. Gaziantep FK 25 35
12. Sivasspor 26 34
13. Galatasaray 26 32
14. Antalyaspor 26 31
15. Kasımpaşa 26 29
16. Göztepe 26 28
17. Giresunspor 26 26
18. Rizespor 26 23
19. Altay 26 22
20. Ö.K Yeni Malatya 25 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 25 52
2. Ümraniye 25 49
3. Erzurumspor 25 44
4. Bandırmaspor 25 43
5. İstanbulspor 24 42
6. Eyüpspor 24 42
7. Samsunspor 24 39
8. Boluspor 23 34
9. Adanaspor 25 34
10. Manisa Futbol Kulübü 25 33
11. Tuzlaspor 23 31
12. Keçiörengücü 24 31
13. Gençlerbirliği 25 30
14. Menemen Belediyespor 25 29
15. Kocaelispor 24 28
16. Bursaspor 24 24
17. Denizlispor 25 24
18. Altınordu 25 22
19. Balıkesirspor 24 11
Takımlar O P
1. M.City 26 63
2. Liverpool 25 57
3. Chelsea 25 50
4. M. United 26 46
5. West Ham United 26 42
6. Arsenal 23 42
7. Wolverhampton Wanderers 24 40
8. Tottenham 23 39
9. Brighton 25 33
10. Southampton 25 32
11. Leicester City 23 27
12. Aston Villa 24 27
13. Crystal Palace 25 26
14. Brentford 26 24
15. Leeds United 24 23
16. Everton 23 22
17. Newcastle 24 22
18. Watford 24 18
19. Burnley 22 17
20. Norwich City 25 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 25 57
2. Sevilla 25 51
3. Real Betis 25 46
4. Barcelona 24 42
5. Atletico Madrid 25 42
6. Villarreal 25 39
7. Real Sociedad 24 38
8. Athletic Bilbao 25 37
9. Celta Vigo 25 32
10. Osasuna 25 32
11. Rayo Vallecano 24 31
12. Valencia 25 30
13. Elche 25 29
14. Espanyol 25 29
15. Getafe 25 26
16. Mallorca 24 26
17. Granada 25 24
18. Cadiz 25 20
19. Deportivo Alaves 25 20
20. Levante 25 15