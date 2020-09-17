Milletvekili Aydemir’den aziziye övgüsü

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, popülaritesi ile birlikte nüfusu ve kentleşme süreci hızla artan Aziziye ilçesinin bu durumunun gurur verici olduğunu söyledi. Milletvekili Aydemir, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan’ı makamında ziyaret ederek ilçe genelinde belediye yatırımları ile ilgili bilgi aldı.

Erzurum’a gelişinde Ilıca’dan başlayarak tüm ilçe sınırlarında gözle görülür gelişimlerin herkesçe takdir edildiğine değinen AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, bu gelişimin baş aktörü olarak Başkan Orhan’ı gösterdi. Belediye Başkan’ı Orhan’ın görev süresi boyunca özellikle kentsel dönüşüm ve imar çalışmalarında büyük mesafe kat ettiğine değinen Milletvekili Aydemir, “Değerli başkanımızın canhıraş çaba göstererek Aziziye’nin gelişimine yönelik çalışmaları görmezden gelinemez. Özellikle Erzurum’un en eski yerleşim birimi olan Ilıca da yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarını müşahede ettim. Başkanımız rutin belediyecilik çalışmaları dışındaki hizmetlerinin etkisi ile Aziziye’nin gelişim göstermesi gurur verici” diye konuştu.

Başkan Orhan: “Aziziye için büyük projelerimiz var”

AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir’in, makamına yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, AK Parti belediyeciliğinin insan odaklı olduğunu hatırlattı. Başkan Orhan, “Nüfus az yerleşim alanı çok olunca elbette ki zorluklar olacaktır. Özellikle rutin belediyecilik hizmetlerinde hiç aksama olmamasına dikkat ediyoruz. Bunun dışında 69 mahalle statüsündeki köylerimizde bile şehirde olan tüm imkânları götürmeye gayret ediyoruz. İlçemiz sınırları içinde özel sektör tarafından yoğun bir yatırım ilgisi görülüyor. Bunlar dışında belediyemiz yatırımları da tüm hızıyla sürecektir” diye konuştu.

Milletvekili Aydemir ve Belediye Başkanı Orhan, daha önceden akülü araç talebinde bulunan engelli bir vatandaşın eşine aracını takdim ettiler.