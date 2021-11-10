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Milletvekili Aydemir Tarım sektörünü değerlendirdi

AK Parti Grup Yönetim Kurulu üyesi Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir 2022 Yılı Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesi Plan ve Bütçe komisyonu görüşmelerinde değerlendirmelerde bulundu, bütçe kaydında tespitlerini aktardı, sahadaki beklenti ve talepleri dillendirdi.

ERZURUM 10.11.2021, 13:30
Milletvekili Aydemir Tarım sektörünü değerlendirdi

AK Parti Grup Yönetim Kurulu üyesi Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir 2022 Yılı Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesi Plan ve Bütçe komisyonu görüşmelerinde değerlendirmelerde bulundu, bütçe kaydında tespitlerini aktardı, sahadaki beklenti ve talepleri dillendirdi.

Bütçe görüşmeleri

Erzurum’daki Söylemez Barajına dönük tespitlerini aktaran Milletvekili Aydemir, ‘Muhalefet 2018 Ağustos ayında ABD güdümlü kurlar üzerinden ekonomimize yönelmeye destek vermeseydi bu baraj bugün bitmiş olacaktı. Dadaşlar muhalefete haklarını helal etmiyorlar.’ dedi

Aydemir AK dönem öncesini hatırlattı

Tarım ve Orman Bakanlığı Bütçe görüşmelerinde, bölücü hainlerin itirafına rağmen, HDP ve ortağı muhaliflerin orman yangınlarına dönük iftiralarına muhalif ama vicdanıyla yürüyenlerin tespitleriyle not düşen Milletvekili Aydemir, AK Parti öncesi hayvan sayısını, karkas oranını, süt üretimini rakamlarla ifade edip, Tarım politikalarının sıhhatine vurgu yaptı. Aydemir, tarım ve hayvancılığı gençlerin sahipleneceği formüllere, Erzurum’da açılan Tarım Hayvancılık Meslek Lisesi üzerinden kayıt düştü.

Tarımsal hasıladaki artış

Tarımsal hasıladaki artış, covid19 salgının oluşturduğu olumsuz şartlara rağmen sektördeki büyüme ve gelişmenin dikkat çekici olduğuna işaret eden Milletvekili Aydemir, ‘Biz dualı bir milletiz. Cenabı Hakk bizi inayetiyle kuşattığı için problemsiz biçimde yatırımlarımızı sürdürüyoruz. ‘ kaydını düştü.

Söylemez barajının durumu

Komisyondaki sunumunda Erzurum Söylemez Barajını örnek göstererek, Türkiye dışındaki bazı ekonomik yaklaşım ve gelişmelerin ülkedeki yatırımların önünü kesmeye yönelik olduğunu belirten Milletvekili Aydemir, ABD’nin ‘Biz Türkiye’nin ekonomisini dibe vurdurmak için yöneldik.’ şeklindeki vurgularını dile getirdi.

Aydemir saha çalışmalarını aktardı

Sunumunda Erzurum kırsalına yönelik saha çalışmalarını paylaşan Milletvekili Aydemir, sektörden gelen her talebi yetkililere anında ilettiklerini, sorunların çözüme kavuştuğunu açıkladı. Aydemir, ‘Her ay Erzurum’da, ben Ziraat Odası Başkanlarımızın yaptıkları bölgesel toplantılara katılıyorum. Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürümüz şahittir, çünkü telefon açıp konuşuyoruz. Çok aleni bir hale getiriyoruz, kimin ne talebi varsa onları da dillendiriyoruz. Orman Genel Müdürümüz, DSİ Genel Müdürümüz bunlara şahittir. Bunu niye yapıyoruz? Sahada ne problem var, birebir anında ilgili yerle görüşüp çözmeye çalışıyoruz. ‘ dedi.

Aydemir Erzurum tarım ve hayvancılık lisesini örnek gösterdi

Tarım alanında faaliyet veren kesimin yaş ortalamasına değgin eleştirilere cevap veren Milletvekili aydemir, genç nüfusun tarımsal üretime katılımını sağlamak amacıyla Erzurum’da tarım ve Hayvancılık Lisesi açıldığını hatırlattı. Milletvekili Aydemir, ‘Bir muhalefet Milletvekilinin söylediği bir şey var, diyor ki, ‘Köylerde tarım ve hayvancılıkla uğraşanların yaş ortalaması artıyor. ‘Doğrudur. Hakikat bu. Bunu kim inkar edecek. Ama buna dönük çözümlerimiz var bizim. Mesela geçtiğimiz yıl Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi görüşmelerinde -ben Erzurum özeli için söyleyeyim- ne yaptık biz? Erzurum’da bir tarım ve Hayvancılık Lisesi açılmasına vesile olduk. Niye bunu yapıyoruz, işte o kesim daha genç, daha üretken olsun. Bir beka meselesi tarım ve hayvancılık. Öyleyse sahabetlik noktasında gençleştirmek lazım. İnsanlar çok fazla ilgili olsun diye bir gayretimizin olması lazım. Biz bunu yapıyoruz.’ diye konuştu.

Aydemir’den teklif

Tarım alanlarında üretim ve verimliliğin artması odağında bir teklif sunan Milletvekili Aydemir, ‘Biz şunu teklif ediyoruz, Ziraat Fakültelerinin olduğu yerde, Veteriner Fakültelerinin olduğu yerde akademisyenler mutlaka sahada olsunlar. Özellikle böyle bir teklifimiz var. Onlara dönük, çok daha interaktif girişimleri olursa çok daha iyi olur diye söylüyoruz. ‘ dedi.

Orman yangınları

Milletvekili Aydemir sunumunda, ‘Muhalefet elbette dillendirecek noksanları. Ancak bütün bütün yok dediğinizde sözünüzün hiçbir değeri kalmıyor. Bakın ne diyor, ‘Ormanları yaktınız’. Ormanları PKK yaktı, biz mi yaktık? Böyle bir şey olabilir mi? Ülkemizde ormanlar yandı evet, hem de çok külliyatlı miktarda yandı, ciğerlerimiz yandı. Bunun için yapılması gereken neydi? En zecri biçimde Bakanlığımız yaptı. Muhalefetçe deniliyor ki, ‘Hiç uçak gelmedi, yangınların söndürülmesine müdahale edilmedi.’ O iş öyle değil. Vicdanlı muhalifler şunu söylediler o zeminde, sosyal medyada çok sayıda buna dönük yanlış haberler yayılınca benim tanıdığım, bildiğim, hakikaten münevver kıvamına inandığım bir çok insan şunu söyledi, ‘Ben şu an yazlığımdayım ve çok sayıda uçak, helikopter habire inip kalkıyor’ deyip hakkı teslim ettiler. Bunu yapmazsanız kaybedersiniz. Millet sizin sözünüze herhangi bir değer vermiyor. Olması gereken, araya hiç değilse doğrunuzu da katın ki bu yalanlarınız kulakta kalsın. ‘ ifadelerine yer verdi.

Tarımdaki gelişmeler

Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesi sunumundaki yüksek kaliteye işaret eden Milletvekili Aydemir, ‘ Şu kitapçık, şu konuşma metni hakikaten teşekkür ediyorum - çok tafsilatlı, anlaşılabilir de burada siz okumasaydınız da sunumu yapmasaydınız da eğer varsa böyle mütecessis bir hâl yani meraklı bir hâl alıp okursa bir defada anlar. Biz gelmezden önce karkas oranı neydi? Baktığınız da görüyorsunuz. 100’lerde dolanan karkas oranı 300’lere gelmiş. Hayvan sayısı; 20 milyona gelmiş büyükbaş, 60 milyona gelmiş küçükbaş. Bunlar nasıl oluyor? İşte geliştirdiğimiz politikalarla oluyor, oraya yüreğinizi koyarsanız olur. Süt üretimine bakıyorsunuz. Kaç kaç milyon tona gelmiş? 23 milyon tona çıkmış . Bunları nasıl yapacaksınız? İşte, yaptığımız, koyduğumuz gayretlerle oluyor bu. O yüzdendir ki Ziraat Odası Başkanlarımız, tarımla ilgili olan insanlar birebir gittiğinizde, birebir yanlarına vardığınızda size müteşekkir olduklarını ifade ediyorlar. Noksan yok mu? Elbette var. Kim inkar eder? Fiyatlarda artış var. Ama bu sadece bizimle ilgili değil ki. Dünyadaki gelişmeler bu işleri tetikliyor .Yani salgın şartlarını hiç mi görmeyeceksiniz? Bakın, bu AK Kadrolar olmasaydı şu pandemi şartlarında bizim dışımızdaki bir ekip yönetiyor olsaydı müflis hale gelirdi bu ülke. O yüzden de hep söylüyoruz, biz dualı bir milletiz. Cenabı Hakk bizi inayetiyle kuşattığı için problemsiz götürüyoruz bunu.’ diye konuştu.

‘Olan, Erzurum’daki çiftçiye oldu’

Tarımsal alandaki yatırımların artışını gündeme taşıyan Milletvekili Aydemir, ‘Elhamdülillah daha iyi olacak inşallah. Çok yetkin bir kadromuz var. Hepsi öyle. Değerli bakanımız öyle, bakan yardımcılarımız öyle. Birebir görüşüyoruz, hepsiyle görüşüyoruz ve yığınla sitem yöneltiyoruz. Onlara. Bugün gittim mesela DSİ genel Müdürümüze, bilgi aldım. Erzurum’da talebimiz var bizim, Söylemez Barajı. Epey zaman oldu, hayatiyet bulsun, diyoruz. Peki söylemez Barajı niçin gecikti? 2018 yılında ‘Vira Bismillah’ demişiz. Sonra ne olmuş? 2018 Ağustos ayına gelmişiz. Amerika sonradan izah etti, aşikar etti, bütün sırrı ortaya koydu ki, ‘Biz Türkiye’nin ekonomisini dibe vurdurmak için yöneldik. ‘ dedi. İşte o yönelmeye muhalefet keyifle bakarken olan kime oldu? Erzurum’daki çiftçiye oldu, Erzurum’daki tarım kesimine oldu. Söylemez Barajı şimdiye bitecekti. Sizlerin kabahatiyle, muhalefetin bigane haliyle en azından o faullü yönelmelere kınama yöneltmeyerek, zımni örtülü destek vererek sizin sayenizde oldu. O yüzden dönün aynaya bakın, vebalinizden dolayı kendinizi bir sorguya çekin. Bu millet hakkını helal etmez size. Hakkı teslim edelim. Hak teslimi yapan herkese müteşekkiriz. Biz zaten bunu her daim yaptık, hep yapıyoruz. Bu hal üzere olan herkese yüreğimizi açmışız. ‘ dedi.

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