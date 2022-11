Milletvekili Aydemir MSB bütçesini değerlendirdi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Savunma Bakanlığı 2023yılı bütçesi üzerinde değerlendirmelerde bulunan AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir, birlik ve beraberlik mesajı vererek, ‘Biz büyük bir milletiz, asil bir milletiz, her rengimizle, Kürt’üyle, Türk’üyle böyleyiz.’ dedi

Terör şehitlerine vefa

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Savunma Bakanlığı ile Akaryakıt İkmal ve NATO Pol Tesisleri İşletme Başkanlığının 2023 bütçeleri kabul edildi. Toplantıda, AK Parti ve MHP’li milletvekilleri, terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşların fotoğraflarını masalarının üzerine koydular.

Türk Milletinin küresel idrak ve izanda ‘vicdanlı millet’ olarak tarif bulduğuna işaret eden Milletvekili Aydemir, ‘Biz millet olarak, Türk milleti olarak, bu yönümüzle mütebariz hâle gelmişiz, bu yönümüzde öne çıkmışız; tarihî seyre baktığınızda, hep o hâl üzere hareket etmişiz.’ kaydını düştü.

Türk Milletinin mazlumların hamisi olduğunu vurgulayan Milletvekili Aydemir, ‘Bu millet dualı bir millet. Niye dualı bir millet? Başta söylediğim o vicdan kavramından dolayı. Biz nereye baksak Cenab-ı Hakk ’ın yansımasını gördüğümüzü söylüyoruz. İnsansa mesele bitmiştir; bunun meşrebi, mezhebi, ırkı, dili, dini bizim için hiç önemli değil. ‘ ifadesini kullandı.

Muhalefetin çarpıtmalarına cevap

Sunumunda muhalefetin eleştirilerine cevap veren Milletvekili Aydemir, Muhalefetin her fırsatta çarpıttığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Ordumuzun hainlerden temizlenmesi Cenab-ı Hakk’ın lütfudur” ifadesini, iki örnek isim üzerinden somut hale getirerek paylaştı.

Milletvekili Aydemir, Bütçe üzerindeki değerlendirmesinde, ‘Türkçe bir kayıt var, çok eski zamanlarda düşülmüş bir kayıt, deniyor ki : “En mükemmel adalet vicdandır.” Hakikat de budur. Vicdanlı insanlar bunu çok daha iyi, çok aynelyakin hissederler, bilirler ve biz millet olarak, Türk milleti olarak, bu yönümüzle mütebariz hâle gelmişiz, bu yönümüzde öne çıkmışız; tarihî seyre baktığınızda, hep o hâl üzere hareket etmişiz. Bunun son yansıması “Şimdi sınırlar delik deşik. ”diyenlere aslında vicdani bir yaklaşımın nasıl olduğunu gösteren tarzımızdır. ‘ dedi.

‘Devletimizle iftihar edelim’

Milletvekili Aydemir, ‘Ne yapmışız biz? Değerli Bakanım, sabahki sunumunuzun her bir sayfası şeref levhası bizim için, her sayfası ama hususen sınırlarla ilgili gösteriminiz, burada aktarımınız yürek ferahlatır kıvamdaydı. Sınırlarımızı nasıl muhafaza ederiz, nasıl mukayyet hâle geliriz, onları çok esaslı bir şekilde kaydettiniz ama şimdi, burada konuşmacılar şunu söylüyor: “Efendim, sınırlar delik deşik, gelen geçiyor.” Ya, yok, öyle bir şey yok. Biz kendi rızamızla oradaki insanları ölümden, zulümden kurtarma adına yaptık. Biz büyük bir milletiz, asil bir milletiz, her rengimizle, Kürt’üyle, Türk’üyle böyleyiz. Türk milleti bu yönüyle öne çıkmıştır, bunun içindir o gelenleri sahiplenmemiz. Şimdi, son yıllarda böyle bir şey var mı? Yok. Tam tersi, oraları mamur hâle getiriyoruz ve oralara insanları plase ediyoruz, vatanlarına gönderiyoruz. Dolayısıyla, kendimize bühtanda bulunmayalım, iftihar edelim. Şu kadroyla ne kadar gurur duysak azdır.’ diye konuştu.

Terörle mücadelede, milli savunmada yerli ve milli yaklaşımda tarihi mesafeler alındığına işaret eden Milletvekili Aydemir, ‘Ben sekiz yıldır burada milletvekiliyim, sekiz yıl öncesiyle kıyas yaptığımda bile fersah fersah mesafe aldığımızı görüyoruz ve bu ordunun esaslı parçaları çok özel notlar düşüyorlar. İşte, burada gururumuz, iftihar ettiğimiz bir kardeşimiz, Mehmet Ali Çelebi, her vesilede çok özel anlatımlarda bulunuyor; vatanseverlik nasıl olur, vatan bayrağı nasıl yukarıda tutulur, onun örneklerini gösteriyor; buradaki bütün komutanlarımız öyle, bütün kadrolarımız öyle. Ve Bakanımız Bakanımız mertliğin zirve bir ismi.’ dedi

Aydemir’den sert tepki

Muhalefetin eleştirilerine sert tepki veren Milletvekili Aydemir, ‘Sabahleyin bir hadise yaşandı burada. Bir isim geliyor buraya, Plan ve Bütçe Komisyonumuza bühtanda bulunuyor, hakaret edip gidiyor ya. “siz bütçe yaptığınızı mı zannediyorsunuz? Bütçe yaptığını zanneden Komisyon.” diyor. Ne kadar ayıp! Bu dili kullanan birisi Bakanla cedele girdiği zaman, ya, kim olsa insanız, tahammül fersa şeyler konuşuluyor ve o da insan olmanın gereği ve bir de mertliğinin gereği bir tepki veriyor, bundan doğal ne var? Kürtler adına konuşuyor ya! Bin defa dedim ki: Arkadaş, bunu yapamazsınız! Ben Kürtlerden oy alıp buraya gelmiş bir milletvekiliyim. O insanların feveranı var, bana isyanları var, “Bizim adımıza kimseyi konuşturma.” diyorlar. Ya, terörle mücadele ediyoruz, kitapsız, imansız Kürt düşmanlarıyla mücadele ediyoruz, adam gelmiş burada sanki Kürt’le mücadele ediyormuşuz gibi notlar düşüyor. E, şimdi, bunu duyunca isyan etmemek mümkün mü? Böyle bir şey olur mu?’ diye konuştu.

‘Bu lütuf cenabı hakkın lütfudur’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Ordumuzun hainlerden temizlenmesi Cenab-ı Hakk’ın lütfudur” ifadesini muhalefetin ısrarla çarpıttığına vurgu yapan Milletvekili Aydemir, ‘Sayın Cumhurbaşkanımız demiş ki : “Efendim, bu bir Allah’ın lütfu.” Niye demiş? Siz de biliyorsunuz ne için dediğini. Ya, hep beraber görüyoruz. Bakın, bir vicdansız FETÖ’cü, PKK’nın televizyonuna çıkmış -daha önce savaş uçağı pilotu - düşünebiliyor musunuz? Kirli savaştan bahsediyor, ordumuza bühtanda bulunuyor. “bunların temizlenmesi bir lütuftur.” diyor, “Cenab -ı Hakk’ın lütfudur.” diyor. Ya, bir başkası şu an siyaset yapıyor. Bence onunla aynı zeminde bulunmak züldür. Kimin için nerede bulunuyorsa onlar için. Ne diyor ya utanmadan, düştüğü nota bakar mısınız? “Efendim, bir gece ansızın gelemezsiniz. ”diyor. Ya, senin ağzın kurusun ya! Sen Yunan mısın ya! Ne diyorsun sen ya! Hasta mısın! Ve bu amiral olmuş arkadaşlar, amiral. Şuraya bakar mısınız? İşte, bunları temizleyen bir kadroyuz biz. Ve bu bir lütuf, Cenab-ı Hakk’ın lütfu. ‘ dedi

‘Dertleri yıkmak, imha etmek’

Milletvekili Aydemir, ‘Çünkü biz şunu söylüyoruz: Bu millet dualı bir millet. Niye dualı bir millet? Başta söylediğim o vicdan kavramından dolayı. Biz nereye baksak Cenab-ı Hakk ’ın yansımasını gördüğümüzü söylüyoruz. İnsansa mesele bitmiştir; bunun meşrebi, mezhebi, ırkı, dili, dini bizim için hiç önemli değil, kaldı ki Kürt bağlamında düşülen not bütün yürekleri yaralıyor. Kürt, bu milletin bizatihi kendisi, bu vatanın bizatihi sahibi. Böyle bir vicdansızlık olur mu? E, işte, burada arkadaşlarımız var, Kürt kimlikli arkadaşlarımız var ve onlar üzerinden Millî Savunma Bakanlığımıza, Bakanımıza yönelmek vicdansızlığın en zirve noktasıdır. Bundan dolayı, o neviden not düşen kim varsa onları telin ediyorum; hele hele savaş bütçesi. Her bütçemizde “Savaş bütçesi.” dendi, her bütçede. Niye? Söyleyecekleri bir şey yok bunların, söyleyecekleri bir şey yok. Bu millet adına not düşseler, talepte bulunsalar, talepte bulunanları çok saygıdeğer buluyoruz yani memleketleri adına, herhangi bir fiziki yapım, inşa filan talepleri olduğu zaman samimi söylüyorum ki karşı taraf ta da olsalar haklarını teslim edip teşekkür ediyoruz; söyleyemiyorlar. Dertleri ne, dertleri? Yıkmak, inşa etmek değil, imha. İmar bizim işimiz’ diye konuştu.

Akrep akrepliğini yapar

Milletvekili Aydemir asılsız ithamda, bühtanda ve iftirada bulunanları kastederek, Yani Akrep ne yapacak? Akrep ısıracak, akrebin meşrebinde bu var. Dolayısıyla da bu zaviyeden bakmak lazım.’ dedi

Sunumunda İstiklal Caddesindeki terör saldırısına değinerek muhalefet söylemlerini reddeden Milletvekili Aydemir, ‘Şimdi ÖSO’yla ilişkiler. Bütün dertleri Kürt düşmanı yapıları aklamak değil mi? El insaf ya! Hele bak, hele İstiklal’deki saldırıyı, o vicdansız, o imansız saldırıyı getirip ÖSO’ya tahvil ediyorlar. Ne adına olduğunu hepimiz biliyoruz. Allah aşkınıza, şuna bakın bir ya, şuna bakın ya, vicdanınız sızlamıyor mu ya? El insaf ya, 5 yaşında, Yağmur diye bir kızımız ya, şuraya bakın ya! Ve CHP’liler, bakın. ‘diye konuştu.

‘Biz büyük bir milletiz’

Milletvekili Aydemir, ‘Emperyalistlerin heveslerini kursaklarında bırakacak da bu asil millettir, bu büyük devlettir, bu devleti yönetenlerdir. Dolayısıyla silkinip kendimize dönelim ve biz bir millet olarak Hep beraber, her rengimizle çok büyük bir milletiz. Noksanlarımız yok mudur? Vardır, elbette vardır. Bunları izale etme noktasında talepte bulunalım, eyvallah, her seferinde söylüyorum ben ama bütün bütün devletine bühtanda bulunursan, Bakanına iftira atarsan olur mu bu ya? Allah var ya, Allah tokadı atar. Dolayısıyla, görüştüğümüz bütçe çok esaslı bir bütçedir. Bu bütçe hepimizi ilgilendiriyor, bütün fertleri, bütün bireyleri. Bakın, şuna bir bakın ya, CHP’li bir milletvekilinin yeğeni, bakın, 5 yaşında, okula gitmiş ya. Bu bütçe eğer muhkem olmazsa, bu Bakanlık özel olmazsa, bu Bakanlığı sah iplenmezsek, yarın ucu hepimize dokunur, hepimize. Dolayısıyla hakşinas olalım, hakkı ifade edelim, doğruları söyleyelim, devletimize bühtanda bulunmayalım ve hizmet edenlere de şükran hislerimizi kıskanmayalım, ifade edelim.’ kaydını düştü.