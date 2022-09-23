Milletvekili Aydemir: “Milletçe Cumhurbaşkanımıza minnettarız”

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, “Devlet adamı duruşu ve dirayeti kavi olanlar” milletlerinin onurunu her zeminde yüksek tutarlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Kraliçe Elizabeth’in cenazesinde otobüse bilet kontrolüyle doldurulma rezaletine rest çekmesi, milletimizin yüreğindeki mümtaz yerini pekiştirmiştir. Milletçe minnettarız” dedi.

Kraliçe Elizabeth’in cenaze töreninde çifte standart

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Kraliçe Elizabeth’in cenaze töreninde çifte standart uygulanması, Biden dışındaki liderlerin otobüsle taşınmasına tepki verdiğini belirten Milletvekili Aydemir, “Sayın cumhurbaşkanımız toprak misali çok mütevazi bir insan. Ama milletini temsilde de emsalsiz bir vakur duruş sergiliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızla iftihar ediyoruz” vurgusunu paylaştı.

Milletimiz tarihi duruşundan dolayı Cumhurbaşkanımıza medyunu şükrandır

Milletvekili Aydemir, “ABD başkanına özel bir araç tahsis edeceksiniz, başka ülkelerin liderlerini bir otobüse doldurup cenaze tören alanına götüreceksiniz. Bu yakışık alır mı? Bu bir milleti temsil eden insan için o milletin onurunu zedeleyici bir yaklaşım değil midir? Böyle düşünüyor sayın cumhurbaşkanımız. Milletimiz de bu tavrından dolayı sayın cumhurbaşkanımıza bundan dolayı medyunu şükrandır” dedi.

‘Nerede bir mazlum varsa Cumhurbaşkanımız sahipleniyor’

‘Dünya beşten büyüktür’ teziyle haksızlıklara karşı durarak küresel boyutta gündem oluşturan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel kurulunda yine ve yeni tarihi tespitler yaptığını belirten Milletvekili Aydemir, “Nerede bir mazlum varsa onu sahiplenen bir anlayışı var sayın cumhurbaşkanımızın. Nerede bir haksızlık varsa onu dillendiriyor. Bakın BM Genel Kurulunda bir vurgusu vardı, o kadar çarpıcıydı ki, Ne dedi, ‘Böyle bir adalet olur mu, 3 milyar 600 milyon kişinin elde ettiği gelir 62 kişinin gelirine eş değerdir. Dünyada 62 kişinin elinde bulundurduğu varlıklar 3 milyar 600 milyon insanın maddi varlıklarına eşit.’ Bu vurgu haksızlığa karşı bir reddiyedir. Bunu bugüne kadar kim gündeme getirdi? Sayın Cumhurbaşkanımızdan başka kim söyleyebildi?” dedi.

‘Cumhurbaşkanımızla ne kadar gurur duysak azdır’

Milletvekili Aydemir, “Yaklaşık 800 milyon insan gecelerini aç geçiriyor, öte taraftan neredeyse 1 milyara yakın nüfus obez. Böylesine adaletsiz bir hal var dünyada, bir eşitsizlik hali var. Bunu küresel boyutta dillendiren tek lider sayın cumhurbaşkanımız oldu. Onunla ne kadar gurur duysak azdır” diye konuştu.