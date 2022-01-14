banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Piyasaların Gözü 20 Ocak'ta TCMB Kararında!
Piyasaların Gözü 20 Ocak'ta TCMB Kararında!
Piyasalarda son durum ne?
Piyasalarda son durum ne?
PFDK kararları açıklandı
PFDK kararları açıklandı
Fatih Terim’den
Fatih Terim’den "Son imzam" paylaşımı!

Milletvekili Aydemir 1001 Hatmi TBMM’ye taşıdı

AK Parti Grubu Üyesi Milletvekili İbrahim Aydemir TBMM Genel Kurulu’nda Erzurum’un 1001 Hatim geleneğini gündeme taşıdı.

ERZURUM 14.01.2022, 12:08
Milletvekili Aydemir 1001 Hatmi TBMM’ye taşıdı

AK Parti Grubu Üyesi Milletvekili İbrahim Aydemir TBMM Genel Kurulu’nda Erzurum’un 1001 Hatim geleneğini gündeme taşıdı.

Milletvekili Aydemir, ‘Her şehrin ayrı bir rengi, ahengi ve ritmi vardır. Her şehrin farklı bir ambiyansı, ayrı bir iklimi vardır. Erzurum su şehridir. Erzurum zirveler şehridir. Erzurum kar şehridir. Erzurum Evliyalar şehridir.. Ama Erzurum öncelikle ve kesinlikle milli ve manevi değerlerin bayrak şehri, şahika ve zirve kentidir. ‘ dedi.

‘Pir Ali Babayı rahmetle anıyoruz’

TBMM Genel Kurulunda 1001 Hatmin tarihçesini, sebep ve manasını paylaşan Milletvekili Aydemir, Pir Ali Babanın Ahmet Yesevi Ocağında yetişmiş bir Alperen Gazi Derviş olduğunu belirterek, ‘Pir Ali Baba, bir Alperen kıvamında dadaştır - altını çizerek söylüyorum- alptir, erendir; Türk tarihinde bu 2 kavramın özel yeri vardır, işte onun bayraklaşmış bir remzidir Pir Ali Baba’ kaydını düştü.

Bin birinci hatmin hikmeti

Bin bir hatim dua ile başladığı, Cami, mescid ve evlerde okunduğunu, Bin hatim tamamlandığında son hatmin At üzerinde gerçekleştirdiğini kaydeden Milletvekili Aydemir, bu usul ve üslubun bir mesaj içerdiğini, O mesajın Mukaddesata bağlılık zırhı ile Hakka sefer, Hakka tapan Milletin hakka yürüyüşü olduğunu değerlendirdi.

Aydemir’den Erzurum tarifi

TBMM Genel Kurulundaki sunumunda Erzurum’a ait 1001 Hatim Geleneğini aktaran Milletvekili Aydemir, ‘Erzurum’da bir gelenek var, beş yüz yıldır devam eden bir gelenek. Fırsat buldukça altını çiziyoruz ki her şehrimizi tarif eden hususiyetler var, şehirlerin rengi var, ahengi var, ritmi var. Erzurum’u da tarif eden kimlikler var; su kentidir, kar kentidir, evliyalar şehridir, enbiyalar şehridir ve özellikle, millî ve manevi değerlerin bayraklaştığı bir kenttir. İşte, bu kimliğe bir kılıf giydiren, bu kimliği taçlandıran bir gelenektir bu 1001 Hatimler. Erzurum’a yolu düşen, Erzurum’dan yolu geçen herkes bu hususiyetimizi bilir.’ dedi.

Bin Bir Hatmin tarihçesi

TBMM Genel Kurul’daki konuşmasında 1001 Hatmin tarihçesi üzerine notlar düşen Milletvekili Aydemir, ‘‘Niye 1001 Hatimler? Kim ihdas etmiş, ne zaman olmuş? Efendim, Yavuz Sultan Selim zamanında, Kanuni zamanında yaşamış bir hususi dadaş; Pir Ali Baba, onun ihya ettiği ve zemine yaydığı bir gelenektir ki hakikaten yürekleri ferahlatan, her dadaş için hususi kıvam ifade eden bir gelenektir. ‘ ifadesini kullandı.

Nesilden nesile miras gelenek

Bu yıl hatmin 17 Aralık ile 15 Ocak arasında gerçekleştirildiğini belirten Milletvekili Aydemir, ‘17 Aralık ile 14 Ocak arasında hemen her camide, her mescitte -yetmez - hane hane, ev ev hatimler okundu. Sebebi şudur Musibetler kalksın, orta yerde böyle lezzetli bir iklim olsun, insanlar huzur üzere yaşasınlar diyedir bu gelenek ve hakikaten de öyle de bir hâl olmuştur. Çünkü yaşandığı dönemlerde Erzurum’da depremler çok yoğun yaşanırmış, musibetler çok fazlaymış, bu gelenekten sonra bunlar berhava olmuş. ‘ diye konuştu.

‘1001 hatim insanlığa hayır taşıyan bir gelenektir’

Milletvekili Aydemir, ‘Sadece Erzurum’la mı ilintili? Hayır, bütün Türkiye sathıyla ilintili. Yeter mi? Hayır, Türk Dünyası’na, yetmez; bütün ümmet coğrafyasına, yine yetmez, bütün insanlığa fayda sağlayan bir gelenektir. Dolayısıyla buraya kimin katkısı varsa, bu hatimleri kim okuyorsa, bugüne kadar kim okumuşsa hepsinin ceddine rahmet diliyoruz ve “Hepsi inşallah cennetle mükafatlandırılsın.” diye hususen kayıt düşüyoruz. ‘ dedi.

‘Pir Ali Baba, bir alperen kıvamında dadaştır’

Geleneği başlatan Pir Ali Baba hakkında Milletvekillerini bilgilendiren Milletvekili Aydemir, ‘Pir Ali Baba, bir Alperen kıvamında dadaştır - altını çizerek söylüyorum- alptır, erendir; Türk tarihinde bu 2 kavramın özel yeri vardır, işte onun bayraklaşmış bir remzidir; Erzurum’da, “Dutçu” diye bildiğimiz köyde şu anda metfun durumdadır. Erzurum’a ayağı düşenlerin mutlaka ziyaret etmelerini ve ruhlarına bir özel aktarımda bulunmalarını hususen burada kayda geçiyorum. ‘ çağrısında bulundu.

Aydemir’den ila’yı kelimetullah vurgusu

Milletvekili Aydemir, ‘1001 Hatimler nasıl başlar? Duayla başlar, “Bir yakarıştır.” diyoruz. Geleneğinde, Hatimler bittikten sonra, son hatim hususen at sırtında yapılırmış; atın sırtında hafızlar Kur’an okurlar, son nihayeti öyle verirlermiş. Sebebi şu: Hakk’a varışta çok esaslı bir duruş göstermektir ve devletimizin ebet müddet olması için, İla’yı kelimetullah davamızın ilanihaye devam etmesi için bir remzdir; bunu da dadaşça bir üslupla, tarzla böyle hayata geçirmişizdir biz.’ vurgusunu paylaştı.

‘Gelin 1001 hatmin manevi coşkusunu yaşayalım’

Genel Kurul’da tüm Milletvekillerini 1001 Hatmin manevi coşkusunu yaşamak için Erzurum’a davet eden Milletvekili Aydemir, ‘Özellikle sizden, değerli milletvekillerimizden bir ricam var, bir istirhamım var, tabii ki milletimizden de böyle bir istirhamım var. Malumunuz, Erzurum son yıllarda kış turizmini ifade ediyor, çok daha özel bir kıvam aldı kış turizminde; çok sayıda insanımız Erzurum’a geliyor, ben biliyorum, milletvekillerimizden de öyle. Yakın zamanda bir sömestir tatili olacak anladığım kadarıyla, o dönem sizi Erzurum’a davet ediyorum. Geldiğinizde, Dutçu köyüne birlikte gidelim istiyorum ve orada Pir Ali Baba’yı beraber ziyaret edelim ki bugüne kadar kıraat olunan, okunan, anlatılan bütün 1001 Hatimlerin feyzinden, bereketinden hepimiz nasipdar olalım. ‘ dedi.

Aydemir ’Mevlaya Emanet Olsun Erzurum’ dizelerini paylaştı

Sunumunda Alvarlı Muhammed Lütfi Efendiye ait ‘Mevlaya Emanet Olsun Erzurum’ vurgulu yakarışı paylaşan Milletvekili Aydemir, ‘Bu konuda Alvarlı Muhammed Lutfi Efendi’nin çok özel bir kaydı var, onu özellikle not düşmek istiyorum. O, diyor ki 1001 Hatimlerle ilgili: “Binbir Hatim nuru arşı doldurmuş/Bela musibeti yerden kaldırmış/Düşmanları kahreylemiş, öldürmüş/Mevla’ya emanet olsun Erzurum.” Biz sadece Erzurum’u Mevla’ya emanet etmiyoruz arkadaşlar, bütün bir milletimizi, bütün coğrafyamızı, efendim, bütün Türk dünyasını, İslam âlemini Mevla’ya emanet ediyoruz ve bütün insanlığa da şöyle bir seslenişte bulunuyoruz: Allah aşkınıza, hakkın, adaletin tesisi için bir duruş sergileyin. Efendim, güçlünün güçsüzü yendiği, yok ettiği bir düzeni hep beraber berhava edelim.’ diye konuştu.

‘1001 hatmi gerçekleştirenlere minnettarız’

1001 Hatmin gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese ve her kesime minnettar olduklarını aktaran Milletvekili Aydemir, ‘1001 Hatimlerle ilgili, şu gün hâlen daha vazife yapan arkadaşlarımız var, bir isim çok önemlidir, Erzurum’da, Diyanet İşlerinde, Din Görevlileri Derneği Başkanımız Emrullah Kaçar kardeşim var, onun şahsında bütün İmam Hatiplere, bu işe emek veren herkese buradan teşekkür ediyorum ve ayrıca, Diyanet İşleri Başkanlığımıza, müftülüklerimize de yüreğimizi açıyoruz ve onlara da minnettarlığımızı ifade ediyoruz.’ ifadesiyle sunumunu tamamladı.

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 20 49
2. Konyaspor 20 39
3. Başakşehir 20 34
4. Adana Demirspor 20 33
5. Fenerbahçe 20 32
6. Hatayspor 20 32
7. Gaziantep FK 20 31
8. Sivasspor 20 29
9. Beşiktaş 20 29
10. Alanyaspor 20 29
11. Kayserispor 20 27
12. Galatasaray 20 27
13. Karagümrük 20 27
14. Giresunspor 20 25
15. Antalyaspor 20 22
16. Göztepe 20 18
17. Kasımpaşa 20 18
18. Altay 20 18
19. Rizespor 20 18
20. Ö.K Yeni Malatya 20 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 19 42
2. Ankaragücü 19 39
3. Erzurumspor 19 37
4. Eyüpspor 19 35
5. Bandırmaspor 19 32
6. İstanbulspor 19 30
7. Adanaspor 19 29
8. Samsunspor 18 27
9. Gençlerbirliği 19 26
10. Boluspor 19 24
11. Tuzlaspor 19 24
12. Kocaelispor 19 24
13. Keçiörengücü 19 22
14. Manisa Futbol Kulübü 19 22
15. Menemen Belediyespor 19 22
16. Altınordu 19 22
17. Bursaspor 19 19
18. Denizlispor 19 19
19. Balıkesirspor 19 8
Takımlar O P
1. Manchester City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. West Ham United 21 37
5. Arsenal 20 35
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton Wanderers 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Southampton 20 24
12. Crystal Palace 20 23
13. Brentford 20 23
14. Aston Villa 19 22
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 20 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 20 34
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 20 29
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 20 26
12. Osasuna 20 25
13. Granada 20 24
14. Celta Vigo 20 23
15. Mallorca 20 20
16. Elche 20 19
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 20 17
19. Cadiz 20 14
20. Levante 20 11