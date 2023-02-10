MHP’nin yardım konvoyu yola çıktı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı bölgeye Erzurum’dan yardım yağmurları yağmaya devam ediyor.

MHP Erzurum İl Başkanlığı da, başlattığı yardım organizasyonu kapsamında depremden en çok hasar gören Hatay’a yardım konvoyu gönderdi. Temel ihtiyaç malzemeleriyle dolu 20 tırdan oluşan konvoy dün dualarla uğurlandı.

MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, yardım seferberliğiyle ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma, “Bir olmaya, Acıyı bölüşmeye, Yaraları sarmaya, Kardeşliğimizin hakkını vermeye, geliyoruz! İl teşkilatımız, ilçe teşkilatlarımız, ilçe belediye başkanlarımız ve ülkü ocaklarımızla birlikte 20 tır ve 50 kişilik ekibimizle Hatay’a afet bölgesine yola revan olduk. Allah yar ve yardımcımız olsun” şeklinde bir de not ekledi.

85 milyonun ortak acısı

MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, asrın deprem afetinin yaşandığı Türkiye’de, milletin çok çetin bir zaman diliminden geçtiğini dile getirerek, “Depremde canlar gitti, canlarımız gitti. Acımız kederimiz de bir o kadar büyük. Yaşamını kaybeden vatandaşlarımıza Hak Teâla’dan rahmet niyaz ediyoruz. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Bu süreçte hepimize düşen en büyük sorumluluk, kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma duruşumuzu ortaya koymak ve kenetlenmektir. Bu felaket birden fazla ilimizde yaşandı; ancak bilinmeli ki bu acı 85 milyonun ortak acısıdır. O halde hem acımızı yaşayacak, hem de metanetimizi koruyarak yaralarımızı saracağız” diye konuştu.

Varacağımız yer can evimizdir

MHP Erzurum İl Teşkilatı olarak hazırladıkları yardım konvoylarını dualarla uğurladıklarını anlatan İl Başkanı Adem Yurdagül, “Araçlarımızla birlikte yola revan olduk. Varacağımız nokta elbette milletimizin yas evidir, ancak aynı zamanda yaralarımızı tedavi edeceğimiz can evidir. Bu süreci istismar etmek ve milletimizin acılarının üzerinde tepinmeyi tercih eden şuursuz, kalpsiz, vicdansız ve merhametsizleri de, önce Allah’a, ardından yüce milletimizin aklına, fikrine, vicdanına ve irfanına havale ediyoruz” şeklinde konuştu.