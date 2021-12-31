MHP’den Pasinler’e çıkarma

Esnaf, kurum ve vatandaş ziyaretlerine kaldığı yerden devam eden MHP Erzurum İl ve ilçe teşkilatları son olarak Pasinler ilçesine çıkarma yaptılar. MHP Genel Başkan Yardımcısı Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın’ın da katılım sağladığı ziyarette partiye yoğun ilgi gösterildi.

TBMM’de gösterdiği çalışkan yapısıyla dikkat çeken ve bu kapsamda fırsat buldukça Erzurum’da ziyaretler gerçekleştiren MHP Genel Başkan Yardımcısı Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş ve yönetimi, İlçe teşkilâtlarıyla birlikte Pasinler ilçesine çıkarma yaptı. Vatandaşlarla bir araya gelerek gündeme dair konuları değerlendiren Aydın ve Karataş ilçe muhtarlarıyla da sorunlar masaya yatırıldı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş parti yöneticileriyle birlikte, MHP İlçe Başkanı Recep Zilbeyaz, Ülkü Ocakları Başkanı Erkan Yağar, Pasinler Kaymakamı Emre Zeyrek, Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli’yi makamlarında ziyaret ettiler.

Ziyaretlerde gündeme gelen konuları değerlendiren MHP Genel Başkan Yardımcısı Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, “Ülkemizin menfi menfaatleri doğrultusunda adım atmaya ve bilge liderimiz Devlet Bahçeli Beyin izinden gitmeye devam edeceğiz. Bu zorlu sürecin de üstesinden gelerek ülkemizin değerlerine değer katacağız. Bu doğrultuda ittifakımızı koruyacağız ve daha güzel yarınlar için birliğimizi güçlendirme adımlarına hız vereceğiz” dedi.

“Yolumuz güçlü Türkiye yoludur”

Sürekli koşan ve vatandaşın sorunlarını çözme uğraşında olan MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş muhtarlarla yapılan görüşmede, “Ülkemiz büyük ve güçlü bir ülke. Daha güçlü bir Türkiye için var gücümüzle çalışmaya ve vatandaşlarla istişare etmeye devam edeceğiz. Sorunların çözümü noktasında ki girişimlerimizde devam edecektir” şeklinde konuştu.