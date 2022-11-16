MHP’den Ankara çıkarması

MHP Erzurum İl Teşkilatı, Ankara’ya çıkarma yaptı. İl Başkanı Naim Karataş ve Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan heyet, MHP grup toplantısına katıldı.

Genel Başkan Bahçeli’nin yaptığı grup konuşmasını büyük bir ilgiyle dinleyen MHP Erzurum heyeti, daha sonra genel merkezi de ziyaret etti. İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun’u da alarak MHP Genel Başkanı Bahçeli’yi ziyaret eden Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, Dadaşların selamını MHP Liderine iletti. Erzurum’a ve Erzurum halkına selam gönderen MHP Lideri Bahçeli, Başkan Karataş ve beraberindeki heyete ziyaretleri için teşekkür etti. Başkan Karataş’tan Erzurum’daki parti çalışmalarına ilişkin bilgiler alan Bahçeli, 2023 hedefini hatırlatarak, çalışmaların ve gayretin arttırılmasını tembih etti.

Ankara Temasları

İlçe başkanlarının da aralarında bulunduğu MHP’nin Erzurum heyetinin Ankara temasları MHP Genel Başkan Yardımcılarını ziyaretle devam etti. Naim Karataş başkanlığındaki heyet, Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Araştırma-Strateji Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

İzzet Ulvi Yönter, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırımı’da ziyaret etti. Erzurum heyetiyle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduklarını söyleyen MHP’li kurmaylar, Dadaşlara selam göndermeyi ihmal etmediler.

Karataş Teşekkür Etti

Öte yandan MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, Ankara’ya adeta Erzurum mührü vurduklarını ifade ederek, “Partimizin grup toplantısına katılarak Liderimizin birbirinden önemli açıklamalarını can kulağıyla dinledik. Daha sonra parti genel merkezimizde liderimizle bir araya geldik, genel başkan yardımcılarımızla buluştuk. İstişareler yaptık, görüş alışverişinde bulunduk. Şahsım ve teşkilatım adına değerli parti yöneticilerimize şükranlarımı sunuyorum” dedi.