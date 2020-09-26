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MHP’de kongre heyecanı

İL BAŞKANI NAİM KARATAŞ YENİDEN ADAY OLACAK.

ERZURUM 26.09.2020, 10:08
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MHP’de kongre heyecanı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Erzurum İl Başkanlığı kongresi, yarın yapılacak. Ilıca yolu üzerindeki Hizmet İçi Eğitim Enstitüsü’nde gerçekleştirilecek olan kongrede İl Başkanı Naim Karataş yeniden aday olacak.

Karataş’tan birlik ve beraberlik vurgusu

AK Partili belediye başkanlarının da davet edildiği ve katılımın oldukça yoğun olmasının beklendiği MHP Erzurum İl Başkanlığı kongresi için tüm hazırlıkların da tamamlandığı ifade edildi. Parti içerisinde birleştirici ve bütünleştirici yönüyle hep dikkatleri çekmiş olan İl Başkanı Naim Karataş, kongre öncesi yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarıyla da birlik ve beraberliğe vurgu yapıyor. İl Başkanı Naim Karataş, “Bizim milletimizin selameti ve esenliğinden başka bir muradımız yok” diyerek, her Ülkücünün bu bilinç ve şuura sahip olduğunun altını çizdi.

Ayrılık-gayrılık bize göre değil

İl Başkanı Karataş, “Ayrılık gayrılık bize göre değil, davadan kopmak, yoldan sapmak bize göre değil. Bizim anlayışımızda birlik esastır, bütünlük esastır. Bizde fitneye de yer yoktur, fesatlığa da yer yoktur. Bizi biz yapan işte bu anlayıştır” ifadelerini kullandı.

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, Erzurum İl Başkanlığı kongresinin hayırlı-uğurlu olmasını dileyerek, “Bizim yolumuz bellidir, izimiz bellidir. Biz bugünlere hep hayırda buluşarak ve yarışarak geldik. Kongremiz ve dolayısıyla toyumuz hayırlı olsun” dedi.

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