MHP Yurdagül’e emanet

MHP Erzurum İl Başkanlığı görevinden istifa eden Naim Karataş’dan boşalan koltuğa Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi Adem Yurdagül atandı. MHP Lideri Bahçeli tarafından ataması yapılan Yurdagül, “ Şahsımıza tevdi edilen bu görevle, şehrimizin Türkiye Yüzyılına layık kazanımlar elde etmesi için çalışacağım” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkalığı görevine Adem Yurdagül atandı. MHP Lideri Devlet Bahçeli tarafından partinin farklı birimlerinde görevlendirilen Yurdagül, Erzurum teşkilatını 2023 seçimlerine hazırlayacak.

Başbuğ Alparslan Türkeş’in yolunda, Bilge Lider Türkmen Beyi Dr. Devlet Bahçeli’nin izinde ve emrinde verilen her görevi layıkıyla yerine getirme gayreti içinde olduğunu belirten Adem Yurdagül, “Aldığım her görevde, yerine getirdiğim her vazifede, devletimize ve milletimize karşı taşıdığım mesuliyet duygusuyla görevimi ifa ettim. Bugün, Bilge Liderimiz Sayın Dr. Devlet Bahçeli Beyefendinin takdir ve tensipleriyle Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanlığı görevine atanmış bulunuyorum. Bu şerefli görev için Liderimize şükranlarımı iletiyor, ellerinden öpüyorum” dedi. MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül konuşmasını söyle sürdürdü:

“Bizler, şahsımıza tevdi edilen bu görevle, Devletimiz ve Milletimiz için mücadele etmeye, şehrimizin Türkiye Yüzyılına layık kazanımlar elde etmesine, Cumhur İttifakının ülkemizin geleceği ve bekası için ne kadar önemli olduğuna ve bu Cennet vatanın hiç bir şer gücüne teslim edilemeyeceğinin bilinciyle çalışacağız. Teşkilatımızın her kademesiyle, birlik, bütünlük ve nezaket çatısı altında, Milliyetçi Hareketin bir ferdi olarak, İ’lâ-yi kelimetullah davamız için koordineli çalışacak, Millete ve memlekete hizmeti kendimize görev adledeceğiz.

Dün olduğu gibi bugünde, Erzurum’da çalınmadık kapı, sıkılmadık el, dokunulmadık yürek bırakmadan, Dadaşların yoldaşı, gardaşı, evladı olmaya devam edeceğiz. Partimize gönül vermiş her bir ülküdaşımızın derdine derman, gönlüne mihman, yoluna can olmaya, birlikte yürümeye var gücümüzle devam edeceğiz.

Erzurum’un Türkiye Yüzyılı vizyonuna gerekli katkıları sağlayabilmesi için bireysellikten uzak, ortak akıl ve istişare kültürü çerçevesinde sivil toplum kuruluşlarımız ile bütünlük içinde çalışmalar yürütecek, kapılarımızı tüm Kamu ve STK temsilcilerine ardına kadar açacağız.

Kadim şehrimiz, Dadaşlar diyarının siyasi geleceğini hemşerilerimizle birlikte inşa edeceğimiz bu günlerde, üreteceğimiz projeler, ortaya koyacağımız fikirlerle, Cumhur İttifakımızın yegane temsilcileri olacağız.

Milliyetçi Hareket Partimizin bir neferi olarak, görev süresi boyunca şehrimiz ve hemşerilerimiz için gecesini gündüzüne katan çok kıymetli Başkanımız Sayın Naim Karataş beye ve tüm parti teşkilatımıza şükranlarımı sunuyorum. Onların mücadele ettiği bu kutlu yolda, bayrak taşıyıcısı olarak yeni yönetimimizle durmadan, yorulmadan ve yılmadan millete hizmet yolunda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Cenabı Allah bizleri milletimize ve bize inanlara mahcup etmesin.”