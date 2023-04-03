MHP Oltu Teşkilatı ‘Cumhur İftar Yemeği’ verdi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Oltu Teşkilatı Cumhur iftar yemeği düzenledi. İftar programına vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterildi.

Oltu Efkan Ala Kültür merkezinde düzenlenen cumhur iftar yemeği Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Yemek sonrası programın açılış konuşmasını yapan MHP Oltu İlçe Başkanı Vedat Sağlam sözlerine, yakın zamanda depremde hayatlarını kaybeden vatandaşlara rahmet, yararlılara acil şifalar dileyerek başladı. Sağlam, “Bağımsızlık bir milletin namusudur, bayrak ise bir milletin bağımsızlık sembolüdür. Türk milleti tarihinin hiç bir döneminde bağımsızlığına leke sürmedi. Bayrağını yere düşürmedi, dedik ki yastığımız taştan yorganımız topraktan da olsa vazgeçmeyiz bu vatandan, taviz vermeyiz al bayraktan” dedi.

Ardından bir konuşma yapan Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Adem Yurdagül, “Bu seçimde hak ile batılın mücadelesine hep birlikte şahit olacağız. Hak dediğimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın beraberliğinde Cumhur ittifakının ortakları ile beraber kurulan bir ittifaktır. Batıl dediğimiz ise Türkiye Cumhuriyetini bölüp, parçalamak isteyen şer ittifaklarının kurdukları zillet ittifakıdır. Bunları iyi bilip iyi analiz etmemiz lazım kıymetli Oltulu Hemşerilerimiz. 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünden sonra Sayın Cumhurbaşkanımızla ve Genel başkanımızla bir cumhur ittifak ortaklığı kurulmuştur. Ülkemizin geleceği için arkamızdan gelen nesillerimiz için güzel bir ülke bırakma anlamında bütün beka sorununu bertaraf etme noktasında hep beraber mücadele etme noktasında gayret gösterilmiştir. Güney doğuda görev yapan Valilerimiz, Kaymakamlarımız, askerimiz, polisimizin hep birlikte aldığı kararlarla Güney Doğu’yu yaşanabilir huzurlu topraklar haline getirilirmiştir. Açıkça ifade etmek istiyorum HDP ile ortaklık yapmak isteyenler, şehitlerimizin kanını dökenler, analarımızın göz yaşlarına sebep olanlara uşaklık eden hainlerin kurduğu bir zillet ittifakıdır. Sizlerin huzurunda hainlerle iş birliği yapanlara seslenmek istiyorum diyorumki Selahattin Demirtaş hain bir teröristtir. Demirtaş vatan evlatlarına kurşun sıkan hain terör örgütü mensubudur. Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, seccade üzerine basıp resim çekilmesi Allah’ın huzurunda secde ettiğimiz o seccade üzerinde pis ayakkabılarla basıp resim çekilenlere Allaha and olsun ki o seccadenin üzerinde onlara tövbe ettireceğiz” dedi.

İftar yemeği programına Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Adem Yurdagül, Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı, Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak, İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, AK Parti ilçe Başkanı Eftal Gülcü, STK, kurum amirleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.