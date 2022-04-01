MHP İl Başkanı Karataş’tan Ramazan ayı mesajı

Tüm İslam aleminin ibadet ayını kutlayan MHP İl Başkanı Naim Karataş Ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımlayarak birlik ve beraberlik vurgusunda bulundu.

Ramazan ayı boyunca daha fazla birlik-beraberlik içerisinde olarak ibadetleri yerine getirmek ve her adımda Allah için yürünmesi gerektiğinin altını çizen MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş “Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennem azabından kurtuluş olduğuna inandığımız Ramazan-ı Şerifin tüm Türk-İslam alemine hayırlar getirmesi en büyük temennimizdir. Bolluk ve bereketin had safhada olduğu bu kutsal ay, insanlığa sunulan nimetlerin farkına varılması, dayanışma ve paylaşma için en uygun zamandır. Yüce kitabımız Kuran-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı ve yine bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’ni içinde bulunduran bu ayın önemini daha iyi idrak etmemiz gerekir. Bu duygu ve düşüncelerle; Mübarek Ramazan-ı Şerif münasebetiyle, sofralarımızdan bolluk ve bereket, gönüllerimizden huzur ve hoşgörünün eksik olmamasını diliyorum. Bu günlerin feyz ve bereketiyle; bütün insanlığın ve İslam Âleminin ihtiyaç duyduğu barış, huzur, refah dolu günlerin gelmesini, ülkemizde sevgi, kardeşlik, hoşgörü ikliminin hâkim olmasını, birliğimiz, beraberliğimiz milletimizin bekası için yapacağımız tüm duaların kabul olmasını dilerim. Mübarek Ramazan-ı Şerifin tüm Türk- İslam Âlemine hayır, bereket ve esenlik getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.